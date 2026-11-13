Ungaria, aproape de deblocarea a 10 miliarde de euro din fondurile UE. Bruxelles-ul pregătește decizia după reformele noului guvern

Oficiali europeni au confirmat pentru Euronews că evaluarea reformelor este aproape finalizată, iar Comisia nu a identificat obstacole majore care să împiedice deblocarea banilor. Potrivit unei surse familiarizate cu dosarul, Budapesta ar putea primi întreaga sumă solicitată sau un procent foarte apropiat de aceasta. Decizia nu este însă definitivă. După avizul favorabil al Comisiei, trebuie parcurse și etapele de aprobare la nivel european înainte de efectuarea plăților.

Peste 100 de legi modificate pentru recuperarea fondurilor

Péter Magyar, care l-a învins pe Viktor Orbán la alegerile din aprilie, a făcut din recuperarea banilor europeni una dintre principalele promisiuni electorale. În luna mai, noul premier și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au convenit asupra unui plan pentru deblocarea a 16,4 miliarde de euro, fonduri reținute din cauza problemelor privind statul de drept și corupția.

Din această sumă, aproape 10 miliarde provin din Mecanismul de Redresare și Reziliență, instrumentul european creat după pandemia de COVID-19. Pentru a accesa finanțarea, Ungaria trebuia să îndeplinească 27 de condiții esențiale, cunoscute drept „superjaloane”, și peste 100 de alte obiective. Parlamentul de la Budapesta a modificat în cursul verii peste 100 de legi, majoritatea privind independența justiției și combaterea corupției. Guvernul a anunțat la sfârșitul lunii august că îndeplinise condițiile, iar Comisia a început verificările.

Unde vor ajunge miliardele de euro

Planul de redresare revizuit prevede investiții în modernizarea rețelelor electrice, a căilor ferate și a locuințelor destinate închirierii. Aproximativ 3,6 miliarde de euro au fost redirecționate către majorări de capital la Banca Ungară de Dezvoltare și la o nouă companie feroviară de stat, Rolling Stock Company. Termenul este foarte strâns. Plățile din mecanismul european de redresare trebuie autorizate până la sfârșitul lunii noiembrie și efectuate înainte de încheierea anului 2026.

Alte 2,2 miliarde de euro rămân blocate

Ungaria a obținut deja, în septembrie, aprobarea deblocării a 4,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune, după reformele adoptate de noul executiv. Bruxelles-ul menține însă suspendarea altor 2,2 miliarde de euro, deoarece autoritățile ungare nu au demonstrat încă îndeplinirea condițiilor privind libertatea academică și drepturile persoanelor LGBTI+. Comisia Europeană ar putea publica evaluarea fondurilor de redresare săptămâna viitoare. Guvernul ungar nu a răspuns până la momentul relatării Euronews solicitărilor de comentarii.