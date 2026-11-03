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Proiectele nucleare de la Cernavodă și Doicești, discutate de ministrul Energiei cu ambasadorul SUA în România

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a discutat marți cu ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, despre dezvoltarea proiectelor nucleare de la Cernavodă și Doicești, consolidarea Coridorului Vertical de Gaze și atragerea de noi investiții americane în sectorul energetic.
Proiectele nucleare de la Cernavodă și Doicești, discutate de ministrul Energiei cu ambasadorul SUA în România
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.
Alexandra-Valentina Dumitru
03 nov. 2026, 21:19, Economic
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Întrevederea, desfășurată marți, 3 noiembrie, a vizat principalele direcții de dezvoltare a cooperării româno-americane în domeniul energiei, în cadrul Parteneriatului Strategic dintre cele două state.

Discuțiile s-au concentrat asupra proiectului Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, dezvoltării reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești și consolidării Coridorului Vertical de Gaze, considerat un instrument important pentru diversificarea surselor de aprovizionare și creșterea securității energetice regionale.

România urmărește accelerarea proiectelor nucleare și atragerea de investiții americane

În cadrul întrevederii, ministrul Energiei a subliniat necesitatea identificării unor soluții concrete pentru accelerarea proiectelor nucleare, inclusiv prin intensificarea dialogului dintre companiile implicate și continuarea mecanismelor de cooperare cu partenerii americani.

Totodată, partea română și-a exprimat interesul pentru atragerea unor noi investiții din SUA în sectorul energetic, inclusiv în domeniul biomasei.

Un alt subiect abordat a fost dezvoltarea programelor de formare profesională și a schimburilor educaționale în domeniul tehnologiilor nucleare avansate.

Întrevederea a reconfirmat angajamentul ambelor părți pentru aprofundarea Parteneriatului Strategic și dezvoltarea unor proiecte energetice comune, care să contribuie la securitatea energetică și la dezvoltarea economică a României și a regiunii.

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