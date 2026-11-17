Invitat la Radio România Actualități, Claudiu Manda a vorbit despre situația localităților în care cheltuielile cu salariile, energia electrică și aparatul primăriei ajung să reprezinte 70% sau chiar mai mult din totalul încasărilor.

Potrivit acestuia, în asemenea condiții, administrațiile locale nu mai dispun de bani pentru investiții și nu au capacitatea de a asigura cofinanțarea proiectelor europene sau de a derula proiecte de anvergură.

„Este clar că cetățenii suferă, indiferent de etnie. Și atunci ce este valabil pentru cetățenii români este valabil și pentru cei de etnie maghiară și sunt sigur că pe calea dialogului vor exista soluții în așa fel încât la sfârșitul zilei toată lumea să fie mulțumită și reprezentată cum trebuie”, a declarat secretarul general al PSD.

Luni, liderul senatorilor UDMR, Turos Lóránd, a criticat propunerea PSD privind reforma administrativ-teritorială, susținând că localitățile nu pot fi comasate fără o analiză tehnică riguroasă, consultarea comunităților afectate și referendum.

„Nu poți lua o asemenea decizie dintr-un birou din București, să redesenezi localitățile din România cu creionul colorat, fără să întrebi oamenii care vor suporta direct consecințele. Comunitățile locale trebuie să aibă dreptul să decidă asupra propriului viitor”, a afirmat liderul senatorilor UDMR.

Acesta a acuzat lipsa unei fundamentări clare și a criticat schimbarea repetată a pragurilor de populație vehiculate pentru comasarea localităților, de la 1.500 la 3.000 și apoi la 5.000 de locuitori.

Turos Lóránd a avertizat că o reformă făcută fără consultarea locuitorilor riscă să încalce principiile democratice.