Reguli noi pentru camioanele care circulă prin București. Amenzile se dublează și ajung la 10.000 de lei

Noile reguli extind restricțiile de tonaj, actualizează taxele pentru autorizații și dublează sancțiunile aplicate transportatorilor care circulă fără documentele necesare.

Potrivit administrației locale, măsurile urmăresc reducerea traficului greu care contribuie la degradarea infrastructurii rutiere, creșterea siguranței în trafic și diminuarea poluării.

Restricțiile de tonaj, extinse la nivelul întregului București

Una dintre cele mai importante modificări privește aria în care se aplică restricțiile pentru vehiculele grele.

Primăria Capitalei precizează că Zona B a fost reconfigurată și extinsă de la limita Zonei A până la ieșirea din București. Astfel, regulamentul acoperă și artere pe care anterior nu existau asemenea restricții, iar vehiculele grele puteau circula fără plata unei taxe.

Prin această modificare, municipalitatea extinde regimul de restricționare a traficului greu la nivelul întregului oraș.

Primăria susține că noul sistem ar trebui să ofere și instrumente mai simple pentru controalele efectuate în teren de Poliția Locală a Municipiului București.

Cât costă autorizația pentru camioane

Odată cu extinderea zonelor cu restricții, municipalitatea actualizează și taxele pe care transportatorii trebuie să le achite pentru obținerea autorizațiilor de circulație.

Pentru Zona A, în cazul vehiculelor cu masa totală maximă cuprinsă între 5 și 7,5 tone inclusiv, taxa este de 363 de lei pe zi sau de 3.147 de lei pe lună.

Pentru Zona B, transportatorii vor plăti 90 de lei pe zi sau 710 lei pe lună, potrivit informațiilor comunicate de Primăria Capitalei.

Amenzile ajung la 10.000 de lei

Municipalitatea înăsprește semnificativ și regimul sancțiunilor pentru operatorii de transport care nu respectă obligația de a deține autorizație.

Dacă anterior amenzile se situau, potrivit Primăriei, între 4.000 și 5.000 de lei, noul regulament prevede o sancțiune de 10.000 de lei pentru transportatorii care circulă fără autorizație.

Practic, valoarea maximă a amenzii se dublează.

Primăria Municipiului București motivează noile măsuri prin necesitatea reducerii numărului de vehicule grele care tranzitează orașul, acestea fiind asociate cu deteriorarea carosabilului, poluarea și îngreunarea circulației.

Municipalitatea invocă și siguranța celorlalți participanți la trafic, în special a șoferilor de autoturisme și a pietonilor, precum și necesitatea unui sistem mai eficient de verificare a respectării restricțiilor.