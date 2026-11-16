Ce le rămâne copiilor când se termină banii? | Conferințele „Darurile Sfântului Nicolae” din nou la București | Evenimentul la care pui întrebări și ajuți în același timp

Începe a șasea ediție a conferințelor „Darurile Sfântului Nicolae”, organizată pe 2 decembrie la București – un eveniment care reunește șapte invitați din domenii diferite și din generații diferite.

Ediția de anul acesta se intitulează „Bogăția care rămâne – Aripi și rădăcini”, o reflecție asupra moștenirii pe care adulții o lasă generațiilor tinere.

Pentru că, dincolo de bunurile materiale, reușitele profesionale sau pozițiile sociale rămân principiile, valorile, reperele.

Experiența adulților și perspectiva tinerilor

Conferința nu exclude mediul antreprenorial, care este chemat să se implice, deopotrivă. În fond, când vorbim de momentul transferului către următoarea generație, cifrele și activele și-ar pierde sensul fără complicitatea principiilor, a responsabilității, a muncii.

Conferința „Darurile Sfântului Nicolae”, ajunsă la cea de-a șasea ediție, este organizată de Fundația ARCA și își propune să aducă împreună atât experiența adulților, cât și perspectiva tinerilor.

Organizatorii promit un dialog interactiv, o atmosferă dinamică, în care participanții vor putea adresa întrebări celor șapte invitați și vor avea ocazia să se implice în inițiative dedicate celor aflați în nevoie.

Cine sunt cei șapte invitați ai conferinței

Pe scena evenimentului vor urca părintele Răzvan Ionescu, preot paroh la Paris și doctor în inginerie biomedicală, realizatorul radio Daniel Buzdugan, actorul Bebe Cotimanis, medicul Alina Epure, antreprenorul Nicolas Țiu, Teodora Paul, președinta Asociației România pentru Viață, și Ciprian Brad, student la Teologie.

Publicul va putea adresa întrebările direct pe telefon, iar invitații vor răspunde în timp real, astfel că această interactivitate depășește formatul clasic al unei întâlniri de acest tip.

Vorbim de dialog real între generații, organizat nu întâmplător în Postul Crăciunului, iar temele sunt credința, responsabilitatea, valorile – adevăratele bogății pe care le lăsăm generațiilor tinere.

Seara va avea și un moment muzical special. Corul de tineri al Asociației „Tânăr și Autentic în București” va susține un concert de colinde, în spiritul apropierii sărbătorilor de iarnă.

Trei cauze caritabile, susținute prin donații

Dincolo de dezbateri și întâlnirea cu invitații, conferința are și o componentă caritabilă.

Fiecare participant poate alege să susțină una sau mai multe dintre cele trei inițiative asociate evenimentului.

Life Call pregătește daruri familiile aflate în grija lor.

Hristocentric oferă susținere emoțională și spirituală persoanelor care trec prin suferință.

ARCA Tinerilor pregătește lansarea, începând din 2027, a unor proiecte dedicate noii generații.

Gest concret de solidaritate

Prin aceste inițiative, organizatorii vor să transforme întâlnirea într-un gest concret de solidaritate, astfel încât mesajul generozității să nu fie doar vorbe goale, ci sprijin concret pentru tineri aflați în nevoie.

Conferința „Darurile Sfântului Nicolae” va avea loc miercuri, 2 decembrie 2026, de la ora 18:30, în Aula Magna a Universității Politehnica din București, pe Splaiul Independenței nr. 313.

Înscrierile se fac online, pe site-ul Fundației ARCA, în limita locurilor disponibile. Accesul este gratuit, cu o donație minima recomandata de 33 de lei si rezervarea online a locului.