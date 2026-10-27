Prima pagină » Comunicate De Presa » A doua oară la Iași: Conferința ARCA revine pe 1 noiembrie, cu Horia-Roman Patapievici și Felix Pătrășcanu

A doua oară la Iași: Conferința ARCA revine pe 1 noiembrie, cu Horia-Roman Patapievici și Felix Pătrășcanu

A doua oară la Iași: Conferința ARCA revine pe 1 noiembrie, cu Horia-Roman Patapievici și Felix Pătrășcanu
Mediafax
27 oct. 2026, 10:41, Comunicate De Presa
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

După ce prima ediție a conferinței ARCA de la Iași a fost sold-out, evenimentul revine la cererea publicului pe 1 noiembrie 2026, aducând în față 4 nume de anvergură și o temă de reflecție neobișnuită pentru evenimentele de business – „Bogăția care rămâne. Rostul liderului creștin”, potrivit unui comunicat al organizatorilor.

Pe scena de la Sala Unirii vor urca antreprenorul Felix Pătrășcanu, Maica Sofronia Rădulescu, stareța Mănăstirii “Sfântul Siluan Athonitul” din Iași, preotul Vasile Ioana și eseistul Horia-Roman Patapievici.

Evenimentul este organizat de Fundația ARCA Română — Fundația Liderilor și Antreprenorilor Creștini — în parteneriat cu Ateneul Național Iași. Aflată la a cincea ediție, conferința propune o discuție despre felul în care oamenii își definesc succesul și despre responsabilitatea pe care o au față de cei influențați de deciziile lor.

Programul reunește perspective din antreprenoriat, cultură, viață religioasă și consiliere. Organizatorii se adresează atât celor care conduc companii sau echipe, cât și profesorilor, părinților, tinerilor și altor persoane interesate de sensul muncii și de contribuția lor în comunitate.

„Conferința e deschisă oricui își pune întrebări serioase despre rostul muncii și al vieții lui”, precizează Fundația ARCA Română.

Felix Pătrășcanu va deschide seria intervențiilor. În prima parte va vorbi și maica Sofronia Rădulescu, stareță și președinta Asociației Centrul de Formare și Consiliere „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Iași. Această parte a programului include întrebări din public.

După o pauză de 30 de minute, vor urma intervenția preotului Vasile Ioana, parohul bisericii „Sfântul Nicolae Dintr-o Zi” din București, și conferința lui Horia-Roman Patapievici despre rostul liderului creștin.

Tema ediției pornește de la exemplul familiei Brâncoveanu și de la relația dintre bunurile materiale, credință și valorile transmise generațiilor următoare. Pentru participanți, formatul oferă posibilitatea de a urmări aceeași temă din patru experiențe diferite și de a adresa întrebări în prima parte a serii.

Conferința se va desfășura la Sala Unirii, fostul Cinema Victoria, din Piața Unirii nr. 5. Accesul publicului începe la ora 15:00, iar încheierea este estimată pentru ora 20:00. Programul include și un moment artistic.

Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea Mitropolitului Moldovei și Bucovinei, Teofan. Detalii despre program și participare sunt disponibile la www.fundatiaarca.ro

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Polivalenta de 5.000 de locuri din regiunea Moldovei e aproape de inaugurare! Vrea să organizeze o competiție importantă
GSP.ro
Cum afectează organismul trecerea la ora de iarnă. Semnalul de alarmă tras de dr. Tudor Ciuhodaru
Gandul
Mocăniță a încălcat contractul de confidențialitate și a recunoscut tot. Cu cine a plecat de la bonfire-ul final: cu Claudia sau cu Andrușca?
Cancan
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Prosport
Dosarul Herculane. Sechestrele de pe clădirile confiscate în primă instanță, ridicate de Înalta Curte. Primar: „Sunt investitori care stau la coadă să cumpere”
Libertatea
Trucul Andrei Măruță pentru a-și ține poftele în frâu! Ce își pune artista în geantă înainte de spectacole. A slăbit enorm
CSID
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Promotor