După ce prima ediție a conferinței ARCA de la Iași a fost sold-out, evenimentul revine la cererea publicului pe 1 noiembrie 2026, aducând în față 4 nume de anvergură și o temă de reflecție neobișnuită pentru evenimentele de business – „Bogăția care rămâne. Rostul liderului creștin”, potrivit unui comunicat al organizatorilor.

Pe scena de la Sala Unirii vor urca antreprenorul Felix Pătrășcanu, Maica Sofronia Rădulescu, stareța Mănăstirii “Sfântul Siluan Athonitul” din Iași, preotul Vasile Ioana și eseistul Horia-Roman Patapievici.

Evenimentul este organizat de Fundația ARCA Română — Fundația Liderilor și Antreprenorilor Creștini — în parteneriat cu Ateneul Național Iași. Aflată la a cincea ediție, conferința propune o discuție despre felul în care oamenii își definesc succesul și despre responsabilitatea pe care o au față de cei influențați de deciziile lor.

Programul reunește perspective din antreprenoriat, cultură, viață religioasă și consiliere. Organizatorii se adresează atât celor care conduc companii sau echipe, cât și profesorilor, părinților, tinerilor și altor persoane interesate de sensul muncii și de contribuția lor în comunitate.

„Conferința e deschisă oricui își pune întrebări serioase despre rostul muncii și al vieții lui”, precizează Fundația ARCA Română.

Felix Pătrășcanu va deschide seria intervențiilor. În prima parte va vorbi și maica Sofronia Rădulescu, stareță și președinta Asociației Centrul de Formare și Consiliere „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Iași. Această parte a programului include întrebări din public.

După o pauză de 30 de minute, vor urma intervenția preotului Vasile Ioana, parohul bisericii „Sfântul Nicolae Dintr-o Zi” din București, și conferința lui Horia-Roman Patapievici despre rostul liderului creștin.

Tema ediției pornește de la exemplul familiei Brâncoveanu și de la relația dintre bunurile materiale, credință și valorile transmise generațiilor următoare. Pentru participanți, formatul oferă posibilitatea de a urmări aceeași temă din patru experiențe diferite și de a adresa întrebări în prima parte a serii.

Conferința se va desfășura la Sala Unirii, fostul Cinema Victoria, din Piața Unirii nr. 5. Accesul publicului începe la ora 15:00, iar încheierea este estimată pentru ora 20:00. Programul include și un moment artistic.

Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea Mitropolitului Moldovei și Bucovinei, Teofan. Detalii despre program și participare sunt disponibile la www.fundatiaarca.ro