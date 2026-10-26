Sighișoara devine capitala Halloweenului!

Turnul cu Ceas se trezește la viață, o lună uriașă deschide un portal spre fantastic, iar

străduțele medievale se transformă într-un univers al legendelor și al personajelor

misterioase. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Sighișoara găzduiește cea de-a doua

ediție a festivalului Halloween în Cetate, un eveniment care invită publicul să

descopere patrimoniul medieval într-o lumină cu totul nouă.

În ultimul weekend din octombrie, Cetatea Sighișoara își rescrie povestea și își

dezvăluie latura misterioasă. Timp de trei zile, arhitectura medievală devine decorul

unei experiențe multisenzoriale în care instalațiile multimedia, proiecțiile

spectaculoase, personajele fantastice, gastronomia și muzica transformă fiecare colț

al cetății într-o poartă către imaginar.

Ajuns la cea de-a doua ediție, Halloween în Cetate aduce împreună istoria și

tehnologia, fascinația pentru legende și bucuria descoperirii, într-un eveniment

dedicat tuturor celor care vor să trăiască Halloweenul dincolo de convențional.

Una dintre atracțiile principale ale festivalului este The Awakening, un moment de

videomapping care transformă Turnul cu Ceas într-un personaj desprins dintr-o

poveste fantastică. Prin proiecții spectaculoase, ferestre luminate, ochi uriași și

creaturi medievale, turnul pare să se trezească la viață odată cu lăsarea serii.

De asemenea, Luna Fantomelor aduce în inima cetății o instalație impresionantă,

parte dintr-un decor în care magia Halloweenului prinde viață.

O cetate întreagă de explorat: aventuri și activități pentru toate vârstele

Pe parcursul celor trei zile, Halloween în Cetate îi invită pe vizitatori să descopere un

program variat de experiențe, activități interactive și momente de divertisment

pentru toate vârstele.

Experiența pentru participanți continuă cu Tunnel of Spirits, pe scara acoperită, unde

jocurile de lumini și umbre transformă trecerea prin pasaj într-o călătorie spre

fantastic și cu Drumul Dovlecilor, un traseu fermecat conturat de sute de dovleci

sculptați și luminați, de la porțile cetății până în inima acesteia. Pe străduțele

medievale, personaje fantastice, desprinse parcă din legende uitate, vor anima

atmosfera și îi vor surprinde pe vizitatori la fiecare pas.

Cei interesați de istoria locului pot participa la tururi ghidate, pentru a descoperi

poveștile, arhitectura și secretele cetății, într-o atmosferă în care trecutul medieval

se împletește cu magia evenimentului.

Pentru cei mici, Kids Land pregătește aventuri fantastice în cadrul Caravanei cu

jocuri magice, unde copiii vor putea participa la jocuri, activități și provocări care le

pun imaginația la încercare. Programul include și vânători de comori, care îi invită pe

participanți să exploreze cetatea și să descopere indicii ascunse, precum și sceneta

interactivă „Procesul Vrăjitoarelor”, programată sâmbătă și duminică, de la ora

17:00.

Sâmbătă, de la ora 16:00, Parada Costumelor de Halloween îi invită pe participanți să

intre în poveste cu propriile costume și să contribuie la atmosfera fantastică a cetății.

Când se lasă seara, cetatea se transformă într-un spațiu de party, unde muzica,

luminile și decorurile medievale creează o atmosferă aparte. Line-up-ul reunește DJ

cu stiluri diferite, de la house și techno la seturi retro.

Vineri 30 octombrie publicul îi va putea asculta pe Akos și Diana Sar care vor încheia

seara cu un set B2B. Sâmbătă 31 octombrie atmosfera va continua alături de DJ Raul,

SOA Deejays și DJ Cristian Rujoi, iar duminică 1 noiembrie muzica va fi asigurată de

Digitalove, DJ Robert S și DJ Duțu.

Halloween în Cetate oferă și o experiență gastronomică pe măsură, cu vendori de

street food care aduc preparate savuroase și baruri cu cocktailuri și băuturi tematice

pentru toate gusturile. Astfel, vizitatorii se vor bucura de o experiență completă în

care gastronomia și atmosfera aparte a cetății se îmbină perfect.

Halloween în Cetate își propune să ofere o nouă perspectivă asupra Sighișoarei,

valorificând farmecul patrimoniului medieval prin experiențe contemporane, instalații

multimedia și activități pentru toate vârstele. Este o invitație de a descoperi detalii

ascunse și de a trăi cetatea ca pe un loc în care poveștile nu aparțin doar trecutului.

Între 30 octombrie și 1 noiembrie, vino cu prietenii și familia să explorezi un univers

în care lumina, sunetul și imaginația rescriu povestea cetății. Intrarea este liberă.

Programul complet al festivalului, cu activitățile și orele de desfășurare, este

disponibil pe pagina de facebook a evenimentului. Festivalul va fi deschis publicului

de vineri până duminică, în intervalul 12:00–23:00.

Eveniment organizat de Asociația Drag de Sighișoara în parteneriat cu Visit Mureș.

Sponsor oficial: BMA Autocenter. Partener oficial: Distileriile Bran. Sponsori: Cramele

Recaș, Coca-Cola, Birra Moretti.

Eveniment organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Sighișoara.

Parteneri media: Kiss FM, Shopping City Târgu Mureș.