Sighișoara devine capitala Halloweenului!

Turnul cu Ceas se trezește la viață, o lună uriașă deschide un portal spre fantastic, iar
străduțele medievale se transformă într-un univers al legendelor și al personajelor
misterioase. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Sighișoara găzduiește cea de-a doua
ediție a festivalului Halloween în Cetate, un eveniment care invită publicul să
descopere patrimoniul medieval într-o lumină cu totul nouă.
În ultimul weekend din octombrie, Cetatea Sighișoara își rescrie povestea și își
dezvăluie latura misterioasă. Timp de trei zile, arhitectura medievală devine decorul
unei experiențe multisenzoriale în care instalațiile multimedia, proiecțiile
spectaculoase, personajele fantastice, gastronomia și muzica transformă fiecare colț
al cetății într-o poartă către imaginar.
Ajuns la cea de-a doua ediție, Halloween în Cetate aduce împreună istoria și
tehnologia, fascinația pentru legende și bucuria descoperirii, într-un eveniment
dedicat tuturor celor care vor să trăiască Halloweenul dincolo de convențional.
Una dintre atracțiile principale ale festivalului este The Awakening, un moment de
videomapping care transformă Turnul cu Ceas într-un personaj desprins dintr-o
poveste fantastică. Prin proiecții spectaculoase, ferestre luminate, ochi uriași și
creaturi medievale, turnul pare să se trezească la viață odată cu lăsarea serii.
De asemenea, Luna Fantomelor aduce în inima cetății o instalație impresionantă,
parte dintr-un decor în care magia Halloweenului prinde viață.
Pe parcursul celor trei zile, Halloween în Cetate îi invită pe vizitatori să descopere un
program variat de experiențe, activități interactive și momente de divertisment
pentru toate vârstele.
Experiența pentru participanți continuă cu Tunnel of Spirits, pe scara acoperită, unde
jocurile de lumini și umbre transformă trecerea prin pasaj într-o călătorie spre
fantastic și cu Drumul Dovlecilor, un traseu fermecat conturat de sute de dovleci
sculptați și luminați, de la porțile cetății până în inima acesteia. Pe străduțele
medievale, personaje fantastice, desprinse parcă din legende uitate, vor anima
atmosfera și îi vor surprinde pe vizitatori la fiecare pas.
Cei interesați de istoria locului pot participa la tururi ghidate, pentru a descoperi
poveștile, arhitectura și secretele cetății, într-o atmosferă în care trecutul medieval
se împletește cu magia evenimentului.
Pentru cei mici, Kids Land pregătește aventuri fantastice în cadrul Caravanei cu
jocuri magice, unde copiii vor putea participa la jocuri, activități și provocări care le
pun imaginația la încercare. Programul include și vânători de comori, care îi invită pe
participanți să exploreze cetatea și să descopere indicii ascunse, precum și sceneta
interactivă „Procesul Vrăjitoarelor”, programată sâmbătă și duminică, de la ora
17:00.
Sâmbătă, de la ora 16:00, Parada Costumelor de Halloween îi invită pe participanți să
intre în poveste cu propriile costume și să contribuie la atmosfera fantastică a cetății.
Când se lasă seara, cetatea se transformă într-un spațiu de party, unde muzica,
luminile și decorurile medievale creează o atmosferă aparte. Line-up-ul reunește DJ
cu stiluri diferite, de la house și techno la seturi retro.
Vineri 30 octombrie publicul îi va putea asculta pe Akos și Diana Sar care vor încheia
seara cu un set B2B. Sâmbătă 31 octombrie atmosfera va continua alături de DJ Raul,
SOA Deejays și DJ Cristian Rujoi, iar duminică 1 noiembrie muzica va fi asigurată de
Digitalove, DJ Robert S și DJ Duțu.
Halloween în Cetate oferă și o experiență gastronomică pe măsură, cu vendori de
street food care aduc preparate savuroase și baruri cu cocktailuri și băuturi tematice
pentru toate gusturile. Astfel, vizitatorii se vor bucura de o experiență completă în
care gastronomia și atmosfera aparte a cetății se îmbină perfect.
Halloween în Cetate își propune să ofere o nouă perspectivă asupra Sighișoarei,
valorificând farmecul patrimoniului medieval prin experiențe contemporane, instalații
multimedia și activități pentru toate vârstele. Este o invitație de a descoperi detalii
ascunse și de a trăi cetatea ca pe un loc în care poveștile nu aparțin doar trecutului.
Între 30 octombrie și 1 noiembrie, vino cu prietenii și familia să explorezi un univers
în care lumina, sunetul și imaginația rescriu povestea cetății. Intrarea este liberă.
Programul complet al festivalului, cu activitățile și orele de desfășurare, este
disponibil pe pagina de facebook a evenimentului. Festivalul va fi deschis publicului
de vineri până duminică, în intervalul 12:00–23:00.
Eveniment organizat de Asociația Drag de Sighișoara în parteneriat cu Visit Mureș.
Sponsor oficial: BMA Autocenter. Partener oficial: Distileriile Bran. Sponsori: Cramele
Recaș, Coca-Cola, Birra Moretti.
Eveniment organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Sighișoara.
Parteneri media: Kiss FM, Shopping City Târgu Mureș.