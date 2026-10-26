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Zece ore cu trenul între Brașov și Sighișoara. Cum a reușit un tren internațional al CFR să stabilească un nou „record”

Trenul internațional Dacia al CFR Călători a străbătut distanța de 128 de km dintre Brașov și Sighișoara în zece ore. Trenul circula pe relația București Nord-Wien Westbahnhof și ar fi trebuit să facă trei ore și 28 de minute între cele două orașe.
Zece ore cu trenul între Brașov și Sighișoara. Cum a reușit un tren internațional al CFR să stabilească un nou „record”
Ioana Târziu
26 oct. 2026, 09:45, Social
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Trenul a întârziat din cauza unui deranjament feroviar care a avut loc vineri seara și care a fost remediat abia în toiul nopții.

Potrivit CFiR, Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov a anunțat inițial că începând cu ora 19:57, între stațiile Feldioara și Apața, pe firul II (firul I fiind închis permanent), mecanicul trenului IRN 346 aparținând SNTFC CFR Călători a semnalat ruperea pantografului în zona km 201+000, în urma unei flexări a liniei de contact.

După câteva minute, la ora 20:17, linia de contact a fost scoasă de sub tensiune pe distanța Bod – Postul de Secționare (PS) Augustin, în vederea efectuării intervenției.

„Remedierea urmează să fie realizată din ambele direcții, atât dinspre Brașov, cât și dinspre Sighișoara, cu drezine pantograf”, a transmis regionala. De asemenea, preciza că trenul 16534 (Interregional Călători) se afla în stația Apața, staționat de la ora 20:10, iar trenul 3535 (CFR Călători) se afla în stația Bod, staționat de la ora 20:27.

Când a fost reluată circulația trenurilor

Ulterior, SRCF Brașov a anunțat că la ora 01:17 linia de contact a fost repusă sub tensiune. După retragerea drezinelor pantograf, cea dinspre Sighișoara, retrasă în stația Apața și cea dinspre Brașov, retrasă în stația Feldioara, circulația trenurilor s-a reluat pe secția afectată.

Trenul IRN 346 circula pe relația București Nord-Wien Westbahnhof și ar fi trebuit să facă trei ore și 28 de minute între Brașov și Sighișoara.

Din cauza pocinogului cu pantograful rupt la locomotivă, garnitura a înregistrat o întârziere de 379 de minute la sosirea în Sighișoara, potrivit datelor publice ale Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.

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