Traseu deviat și întârzieri pe ruta București Nord – Aeroport Otopeni. Când vor avea loc lucrările

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA urmează să realizeze o serie de intervenții tehnice, în perioada 28 – 30 octombrie 2026, zilnic în intervalul orar 09:00 – 14:00, programate la infrastructura liniei feroviare care asigură legătura dintre Capitală și principalul aeroport al țării.
Pe sensul de mers de la aeroport către Capitală, trei garnituri regulate sunt anulate și înlocuite cu trenuri care vor parcurge un traseu deviat.
„Trenul R-M 7922 Aeroport Henri Coandă (plecare 10:32) – Parc Mogoșoaia – București Nord (sosire 10:57) este anulat, iar în locul lui va circula Trenul R-M 13122 Aeroport Henri Coandă (plecare 10:32) – Parc Mogoșoaia – Chitila – București Nord (sosire 11:16);
Trenul R-M 7924 Aeroport Henri Coandă (plecare 11:52) – Parc Mogoșoaia – București Nord (sosire 12:17) este anulat, iar în locul lui va circula Trenul R-M 13124 Aeroport Henri Coandă (plecare 11:52) – Parc Mogoșoaia – Chitila – București Nord (sosire 12:43);
Trenul R-M 7926 Aeroport Henri Coandă (plecare 13:12) – Parc Mogoșoaia – București Nord (sosire 13:37) este anulat, iar în locul lui va circula Trenul R-M 13126 Aeroport Henri Coandă (plecare 13:12) – Parc Mogoșoaia – Chitila – București Nord (sosire 14:11)”, anunță CFR.
Și plecările din Gara de Nord programate în intervalul lucrărilor vor suferi modificări.
„Trenul R-M 7921 București Nord (plecare 11:10) – Parc Mogoșoaia – Aeroport Henri Coandă (sosire 11:31) este anulat, iar în locul lui va circula Trenul R-M 13121 București Nord (plecare 11:10) – Chitila – Parc Mogoșoaia –Aeroport Henri Coandă (sosire 11:38);
Trenul R-M 7923 București Nord (plecare 12:30) – Parc Mogoșoaia – Aeroport Henri Coandă (sosire 12:51) este anulat, iar în locul lui va circula Trenul R-M 13123 București Nord (plecare 12:30) – Chitila – Parc Mogoșoaia –Aeroport Henri Coandă (sosire 12:58);
Trenul R-M 7925 București Nord (plecare 13:50) – Parc Mogoșoaia – Aeroport Henri Coandă (sosire 14:11) este anulat, iar în locul lui va circula Trenul R-M 13125 București Nord (plecare 13:50) – Chitila – Parc Mogoșoaia –Aeroport Henri Coandă (sosire 14:18)”, după cum se arată în informare.