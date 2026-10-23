Traseu deviat și întârzieri pe ruta București Nord – Aeroport Otopeni. Când vor avea loc lucrările

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA urmează să realizeze o serie de intervenții tehnice, în perioada 28 – 30 octombrie 2026, zilnic în intervalul orar 09:00 – 14:00, programate la infrastructura liniei feroviare care asigură legătura dintre Capitală și principalul aeroport al țării.

Modificări pe sensul Aeroport Henri Coandă – București Nord

Pe sensul de mers de la aeroport către Capitală, trei garnituri regulate sunt anulate și înlocuite cu trenuri care vor parcurge un traseu deviat.

„Trenul R-M 7922 Aeroport Henri Coandă (plecare 10:32) – Parc Mogoșoaia – București Nord (sosire 10:57) este anulat, iar în locul lui va circula Trenul R-M 13122 Aeroport Henri Coandă (plecare 10:32) – Parc Mogoșoaia – Chitila – București Nord (sosire 11:16);

Trenul R-M 7924 Aeroport Henri Coandă (plecare 11:52) – Parc Mogoșoaia – București Nord (sosire 12:17) este anulat, iar în locul lui va circula Trenul R-M 13124 Aeroport Henri Coandă (plecare 11:52) – Parc Mogoșoaia – Chitila – București Nord (sosire 12:43);

Trenul R-M 7926 Aeroport Henri Coandă (plecare 13:12) – Parc Mogoșoaia – București Nord (sosire 13:37) este anulat, iar în locul lui va circula Trenul R-M 13126 Aeroport Henri Coandă (plecare 13:12) – Parc Mogoșoaia – Chitila – București Nord (sosire 14:11)”, anunță CFR.

Curse înlocuite dinspre București Nord spre Aeroport

Și plecările din Gara de Nord programate în intervalul lucrărilor vor suferi modificări.

„Trenul R-M 7921 București Nord (plecare 11:10) – Parc Mogoșoaia – Aeroport Henri Coandă (sosire 11:31) este anulat, iar în locul lui va circula Trenul R-M 13121 București Nord (plecare 11:10) – Chitila – Parc Mogoșoaia –Aeroport Henri Coandă (sosire 11:38);

Trenul R-M 7923 București Nord (plecare 12:30) – Parc Mogoșoaia – Aeroport Henri Coandă (sosire 12:51) este anulat, iar în locul lui va circula Trenul R-M 13123 București Nord (plecare 12:30) – Chitila – Parc Mogoșoaia –Aeroport Henri Coandă (sosire 12:58);

Trenul R-M 7925 București Nord (plecare 13:50) – Parc Mogoșoaia – Aeroport Henri Coandă (sosire 14:11) este anulat, iar în locul lui va circula Trenul R-M 13125 București Nord (plecare 13:50) – Chitila – Parc Mogoșoaia –Aeroport Henri Coandă (sosire 14:18)”, după cum se arată în informare.