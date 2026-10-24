Trafic blocat la Prejmer, în județul Brașov din cauza unui accident. Pe mai multe șosele din țară se circulă în condiții de ceață

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul este oprit pe DN 11 Brașov – Târgu Secuiesc, în zona localității Prejmer, județul Brașov, din cauza unui accident.

Accidentul a avut loc prin coliziunea frontală dintre un ansamblu auto și un autoturism și s-a soldat cu decesul conducătorului autoturismului. Se circulă deviat prin interiorul localității Prejmer (ruta DN 11 Hărman – DN 10 – Prejmer – DJ 112D – DN 11 Lunca Câlnicului).

Se estimează reluarea circulației pe DN 11 după ora 09.00.

Ceață pe mai multe șosele din țară

Potrivit INFOTRAFIC, vizibilitatea în trafic este redusă din cauza ceții la sub 200 metri, izolat la sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Alba, Argeș, Brașov, Călărași, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Ilfov, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu și Teleorman.

În condiții de ceață se circulă și pe autostrăzile A1 București – Pitești (tronsoane kilometrice 11 – 36 și 45 – 75), A2 București – Constanța (tronson kilometric 10 – 64), A3 București – Ploiești (tronson kilometric 7 – 63) și A7 Ploiești – Bacău (tronson kilometric 21 – 144).

Polițiștii rutieri le recomandă conducătorilor auto să folosească în mod corespunzător luminile din dotarea mașinilor, să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante.