UPDATE: Două avioane F-18 au fost ridicate de la sol

MApN a anunțat că două aeronave de luptă F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat de la Baza Mihail Kogălniceanu pentru misiunea de poliție aeriană.

„În cursul acestei dimineți, 24 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la nord de municipiul Tulcea, în spațiul aerian ucrainean. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de nord a județului Tulcea, iar la ora 11.11 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a transmis Ministerul Apărării.

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„ALARMĂ AERIANĂ (POSIBILĂ INCURSIUNE DE DRONE). Păstrați-vă calmul! Adapostiti-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adapost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul primit de locuitorii din Tulcea.

Mesajul a fost trimis la ora 10:10, în urma unei notificări transmise de Centrul Național Militar de Comandă către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Incidentele de duminică

Este al treilea episod de acest fel din ultimele zile, după ce duminică au fost emise alte două alerte similare.

Primul incident a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în apropiere de localitatea Vâlcove, iar două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol.

Al doilea episod a avut loc în cursul după-amiezii de duminică. , în apropierea graniței și a Insulei Șerpilor. În acel caz, două avioane de luptă F-18 și două elicoptere militare au fost ridicate de la sol.