Potrivit postului de radio Pro Lider FM violențele care au dus la moartea celor doi soți s-au produs în locuința proprie din localitatea Rogojeni din județul Galați, unde ar fi avut loc un conflict cu fiul lor.

Noi informații din anchetă arată că fiul și-a sugrumat mama, iar tatălui i-ar fi dat un pumn în urma căruia bărbatul ar fi făcut infarct și a murit. Așa reiese din expertizele medicilor legiști.

Bărbatul, care se pare se afla sub influența alcoolului, va fi dus astăzi în fața unui judecător de drepturi și libertăți, cu propunere de arestare preventivă.

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, cu sprijinul polițiștilor de Investigații Criminale de la IPJ Galați.