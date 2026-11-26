Mai multe trenuri operate de CFR Călători și InterRegional Călători au fost anulate sau au înregistrat întârzieri de câteva ore, după ce circulația feroviară a fost întreruptă între stațiile CF Beia și Mureni, pe raza Regionalei CFR Brașov.

Două trenuri Regio, R 3530 și R 3532, au fost anulate pe întreaga distanță. De asemenea, trenul R 2564 a fost anulat pe ruta Beia – Sighișoara.

Alte șase trenuri au înregistrat întârzieri cuprinse între 234 și 462 de minute:

– IRN 1644 (CFR Călători): 353 de minute

– IR 16536 (InterRegional Călători): 334 de minute

– R 3528 (CFR Călători): 234 de minute

– R 3535 (CFR Călători): 462 de minute

– IRN 1643 (CFR Călători): 289 de minute

– IR 16537 (InterRegional Călători): 246 de minute

Cum s-a produs incidentul

Circulația feroviară a fost întreruptă în seara zilei de miercuri, începând cu ora 22:05, după ce pantograful locomotivei unui tren de marfă operat de Carpatica Feroviar România s-a rupt la kilometrul feroviar 269+700, pe firul II de circulație.

Situația a fost complicată de faptul că firul I era deja închis pentru lucrări de modernizare a infrastructurii feroviare, astfel că trenurile nu au putut fi redirecționate pe linia alăturată.

Pentru remedierea situației, CFR a mobilizat echipe de intervenție și două drezine din stațiile Rupea și Sighișoara.

Intervenția s-a încheiat joi dimineață, la ora 05:45, iar circulația feroviară pe firul II, între stațiile Beia și Mureni, a fost reluată la ora 05:47, în condiții de siguranță.