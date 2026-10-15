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Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, scapă de plata a 4 milioane de euro în dosarul independenței Cataloniei

Tribunalul de Conturi din Spania a aplicat legea amnistiei în cazul lui Carles Puigdemont și al altor 32 de persoane implicate în procesul separatist catalan. Decizia îi exonerează de răspunderea contabilă pentru cheltuielile legate de tentativa de independență a Cataloniei, în valoare de peste 4,2 milioane de euro.
Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, scapă de plata a 4 milioane de euro în dosarul independenței Cataloniei
Mădălina Dinu
15 oct. 2026, 13:22, Știri externe
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Carles Puigdemont, soțul jurnalistei românce Marcela Topor, se numără printre cei 33 de foști lideri și oficiali catalani exonerați de Tribunalul de Conturi din Spania în dosarul cheltuielilor pentru procesul separatist. Printre persoanele vizate se află și fostul președinte al guvernului regional catalan Artur Mas, precum și fostul vicepreședinte Oriol Junqueras, scrie El Pais.

Instanța a decis să aplice legea amnistiei adoptată în 2024, după ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit, în iulie, că nu s-a demonstrat că interesele financiare ale Uniunii au fost afectate de cheltuielile respective. Citește articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA.

 

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