Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, scapă de plata a 4 milioane de euro în dosarul independenței Cataloniei

Carles Puigdemont, soțul jurnalistei românce Marcela Topor, se numără printre cei 33 de foști lideri și oficiali catalani exonerați de Tribunalul de Conturi din Spania în dosarul cheltuielilor pentru procesul separatist. Printre persoanele vizate se află și fostul președinte al guvernului regional catalan Artur Mas, precum și fostul vicepreședinte Oriol Junqueras, scrie El Pais.

Instanța a decis să aplice legea amnistiei adoptată în 2024, după ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit, în iulie, că nu s-a demonstrat că interesele financiare ale Uniunii au fost afectate de cheltuielile respective. Citește articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA.