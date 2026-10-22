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La 9 ani după ce a încercat să separe Catalonia de Spania, soțul Marcelei Topor revine în prim-planul politicii catalane: Carles Puigdemont ar putea redeveni liderul Guvernului regional

Decizia Curții Supreme de a-l amnistia pe liderul ERC pentru delapidare deschide calea unei candidaturi la președinția Guvernului Cataloniei, unde ar urma să concureze cu Salvador Illa, până acum partenerul său politic. Puigdemont pregătește o revenire „instituțională” după alegerile din 29 noiembrie și încearcă să limiteze pierderea sprijinului electoral pentru partidul Junts, fără să preia rolul de lider al opoziției în Parlamentul Cataloniei.
La 9 ani după ce a încercat să separe Catalonia de Spania, soțul Marcelei Topor revine în prim-planul politicii catalane: Carles Puigdemont ar putea redeveni liderul Guvernului regional
Mădălina Dinu
22 oct. 2026, 09:26, Politic
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La numai o oră după ce Curtea Supremă a făcut publică decizia prin care îi acordă amnistia pentru delapidare lui Oriol Junqueras și celorlalți foști consilieri regionali condamnați (Raül Romeva, Jordi Turull și Dolors Bassa), a fost anunțată organizarea unui eveniment de susținere a celor considerați „reprimați”, pregătit cu atenție în ultimele zile, scrie presa spaniolă.

Evenimentul este programat miercuri seara, în Sant Vicenç dels Horts, localitatea în care locuiește liderul ERC, și este organizat de grupul Free Junqueras. Participanții sunt îndemnați să aducă steaguri independentiste catalane și pancarte pentru a sărbători „libertatea” liderilor separatiști, confirmată acum de instanța supremă prin stingerea răspunderii penale a celor judecați în 2019. Manifestația amintește de anii de vârf ai mișcării procés și are o evidentă tentă electorală.

Junqueras, la fel ca Carles Puigdemont, revine astfel în prim-plan. La un deceniu distanță, politica din Catalonia nu mai poate fi înțeleasă fără participarea liderilor ERC și Junts, care trebuie să ia decizii privind viitorul lor. CITEȘTE articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA.

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