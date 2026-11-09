Lucian Bode răspunde după decizia PNL de a recupera banii: „Nu eu am îndatorat PNL”

„Eu, în calitate de secretar general, nu am semnat niciodată un contract care să nu respecte legea”, a declarat luni Lucian Bode.

Fostul secretar general al PNL a reacționat după ce Biroul Politic Național al liberalilor a aprobat duminică, în unanimitate, inițierea procedurilor pentru recuperarea sumelor aferente facturilor neachitate sau contractelor încheiate fără respectarea prevederilor statutare.

Bode a precizat că nu comentează informațiile apărute pe surse, dar că l-a întrebat direct pe președintele PNL, Ilie Bolojan, dacă decizia de duminică îl privește. „Întrebându-l astăzi aici dacă se referă la secretarul general Lucian Bode, a spus clar că nu. Nu a făcut trimitere la nicio persoană și la nicio funcție”, a afirmat el.

Disputa penalităților

Întrebat despre clauzele care ar prevedea penalități de 1% pe zi, Bode a făcut o distincție între contractele semnate de el și cele încheiate în 2020.

Potrivit lui, contractele din 2020 prevăd penalități de 0,5% pe zi aplicate la valoarea întregului contract. Asta înseamnă că, chiar dacă partidul a achitat 99% din sumă, plătește penalități raportate la tot contractul, ceea ce el a numit „o mare greșeală”.

Contractele semnate de el, a explicat Bode, au penalități de 1% pe zi calculate doar la sold, adică la suma rămasă de plată, nu la întreaga valoare a contractului.

Datoriile partidului

Decizia conducerii liberale vine după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză Autorității Electorale Permanente în procesul cu PNL. Partidul trebuie să restituie statului peste 14,1 milioane de lei, bani folosiți pentru campania de promovare a volumului publicat de fostul președinte al formațiunii, Nicolae Ciucă.

În aceeași ședință de duminică, BPN a aprobat deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forța Dreptei, condus de Ludovic Orban.