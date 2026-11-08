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Ministrul Jutiției, despre nevoia unei Agenții Naționale pentru Protecția Victimelor: O reformă reală care trebuie să progreseze de la discurs la fapte

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit duminică despre nevoia înființării unei Agenții Naționale pentru Protecția Victimelor. Acesta a motivat crearea acestui organism de faptul că „la nivel european, se pune foarte mult accent pe protecția victimelor”.
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Ioana Târziu
08 nov. 2026, 22:10, Politic
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Invitat duminică seara la B1 TV, Radu Marinescu a discutat despre înființarea Agenției Naționale pentru Protecția Victimelor.

„Intenționăm să realizăm un element instituțional unic. În România, în momentul de față, protecția victimelor este sectorială. Este împărțită, nu e coerentă, nu are standarde unice, nu are metodologii unice, nu culege informații într-un mod unitar”, a declarat ministrul Justiției.

El explică faptul că România „nu are o viziune cel puțin în ceea ce privește elementele generale de protecție a victimelor. Cum trebuie abordată timpurie această chestiune, cum trebuie gestionată, cum trebuie să creăm politici pentru victime”.

Pentru că victimele traficului de persoane sunt la MAI, victimele violenței domestice sunt la Ministerul Muncii. Alte victime nici măcar nu știu, efectiv, cui să se adreseze”, a continuat Marinescu.

Ministrul Jutiției a adăugat că la nivel european se pune foarte mult accent pe protecția victimelor.

„Avem nevoie și la nivelul României de de un instrument unic, care să nu consume resurse suplimentare, să le reunească cumva pe cele disparate în momentul de față și să realizeze o politică unitară, care să permită să identifice timpuriu victimele. Să le călăuzească, să le sprijine în exercitarea drepturilor, să le ducă apoi spre instrumentele din societatea civilă, ONG-ur, care participă la sprijinirea și la aplicarea programelor pentru ele”, a mai spus Marinescu în cadrul emisiunii.

„Considerăm că asta e o reformă reală în ceea ce privește protecția victimelor, care trebuie să progreseze de la discurs mult la fapte concrete”, a conchis Radu Marinescu.

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