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„Apropierea PSD de justiție e o retorică găunoasă”. Radu Marinescu: Preopinenții noștri politici au aruncat-o ca să nu găsească soluții

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat duminică seara că apropierea PSD de justiție este „o retorică găunoasă”. Potrivit ministrului, această idee a fost aruncată de „preopinenții noștri politici ca să nu găsească soluții pentru problemele reale”.
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Ioana Târziu
08 nov. 2026, 21:27, Politic
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Invitat duminică seara la B1 TV, Radu Marinescu a declarat că apropierea PSD de justiție este „o retorică găunoasă”.

Asta cu apropierea de PSD este, iarăși, o retorică găunoasă pe care preopinenții noștri politici au aruncat-o ca să nu găsească soluții unor probleme reale. Pentru că nu poți să ignori magistratura, nu poți să ignori arhitectura statului care se bazează pe cei trei piloni: putere judecătorească, executivă și legislativă. Nu poți să-i tratezi pe magistrați ca pe niște executanți care ar trebui să răspundă la capriciile oricărui guvern”, a declarat ministrul Justiției.

Potrivit acestuia, „dialogul este o condiție esențială de civilizație, de exercițiu instituțional, de comunicare și de găsire de soluții”.

Marinescu explică faptul că, din această perspectivă, „nu cred că e o chestiune de apropiere de PSD, ci e apropiere de bunul simț al relațiilor dintre puterile statului”.

„Trebuie să dialogăm, să discutăm”, a conchis ministrul Justiției, Radu Marinescu.

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