Judecătorii care l-au trimis la închisoare pe Daniel Chițoiu, sancționați de CSM. Au majorat pedeapsa invocând cererile avocaților

Hotărârea Secției pentru judecători a CSM, pronunțată joi, privește direct decizia prin care fostul ministru de Finanțe Daniel Chițoiu a ajuns la închisoare. Ioan Fundătureanu a fost retrogradat de la gradul de curte de apel la cel de tribunal, iar lui Costin Andrei Stancu i s-a redus indemnizația lunară brută cu 10%, timp de un an. Ambii au fost sancționați pentru „exercitarea funcției cu rea-credință”.

Hotărârea a fost luată cu majoritate și nu este definitivă. Opinia separată a fost în sensul respingerii acțiunii disciplinare, ca neîntemeiată. Cei doi judecători pot face recurs în 15 zile la Completul de 5 judecători al ÎCCJ.

Pedeapsă cu suspendare, transformată în închisoare

Daniel Chițoiu a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă, după un accident produs pe 26 decembrie 2019, pe DN7, în județul Argeș. Mașina condusă de el a pierdut controlul, a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un autoturism. Două persoane au murit.

Judecătoria Pitești l-a condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare. Pe 8 ianuarie 2026, Fundătureanu și Stancu au majorat pedeapsa la patru ani și au dispus executarea ei în penitenciar.

„Un comportament procesual inacceptabil”

În motivarea deciziei din apel, cei doi judecători au invocat gravitatea accidentului și faptul că inculpatul nu și-a recunoscut vina. Au adăugat însă și comportamentul din primul proces al inculpatului „și al apărătorilor acestuia”, pe care l-au considerat „inacceptabil”.

Judecătorii au reținut în defavoarea lui Chițoiu cererile de recuzare a membrilor completului, faptul că avocații au anunțat instanța că au sesizat Inspecția Judiciară și cererea de probe privind eventualele probleme de sănătate ale victimelor. Toate acestea, potrivit motivării, ar fi pus presiune pe complet și ar fi tergiversat procesul, care a durat aproape cinci ani la prima instanță.

Ce a reținut Inspecția Judiciară

În iunie 2026, Inspecția Judiciară i-a trimis pe cei doi judecători în fața CSM. Inspectorii au arătat că, folosind conduita avocaților la stabilirea pedepsei, magistrații au adăugat un criteriu care nu există în articolul 74 din Codul penal, care enumeră limitativ criteriile de individualizare a pedepselor.

Inspecția a mai reținut că judecătorii au sancționat demersuri care sunt modalități legale de exercitare a dreptului la apărare. Astfel, au legat răspunderea penală a inculpatului de conduita avocaților săi, deși răspunderea penală este personală, și au afectat dreptul la un proces echitabil.

CSM: „O încălcare conștientă, flagrantă și nescuzabilă”

Secția pentru judecători a stabilit că nu a fost vorba de o simplă eroare de interpretare a legii, ci de „o încălcare conștientă, flagrantă și nescuzabilă” a unor principii fundamentale ale dreptului penal.

La concluzia privind reaua-credință a contat și faptul că cei doi judecători au continuat să susțină, inclusiv în procedura disciplinară, că pot folosi comportamentul avocatului pentru a agrava situația clientului.

CSM a precizat că nu a analizat dacă majorarea pedepsei era justificată, dacă probele au fost corect apreciate sau dacă soluția penală era legală. Aceste întrebări, spune secția, țin exclusiv de instanțe.

Recursul respins, cu opinie separată

Daniel Chițoiu a atacat condamnarea cu recurs în casație, dar ÎCCJ l-a respins, cu majoritate, pe 2 iunie 2026.

Opinia separată, semnată de președinta completului, judecătoarea Lucia Rog, a cerut rejudecarea cauzei la Curtea de Apel Pitești pentru infracțiunea de ucidere din culpă. Ea a argumentat că instanțele nu au stabilit concret ce i-a distras atenția șoferului, ceea ce nu permite verificarea condamnării pentru forma agravată a infracțiunii.