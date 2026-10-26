Radu Mihaiu: PSD folosește retorica țapului ispășitor. USR va face opoziție pe tot terenul

Radu Mihaiu îi răspunde, la RFI, liderului PSD, Sorin Grindeanu, care a afirmat că partidul său va continua „desuserizarea României”.

„Vom schimba direcția României”, scrie pe Facebook președintele PSD, Sorin Grindeanu, care trasează câteva direcții de acțiune pentru miniștrii social-democrați din Cabinetul Luca Niculescu. „Și desigur, continuăm până la capăt desuserizarea României”, mai precizează liderul social-democrat.

Radu Mihaiu îi răspunde: „PSD are nevoie de un dușman și, iată, și-au găsit dușmanul în USR. Problema PSD este că ei își doresc înapoi un stat corupt, un stat în care să poată să se conecteze din nou la conducta banului public și să nu fie deranjați și faptul că USR luptă împotriva corupției cu rezultate (…), acesta este dușmanul adevărat al PSD-ului, faptul că oamenii cinstiți, oamenii care nu sunt corupți pot avea rezultate și de asta se luptă pe viață și pe moarte cu USR. Mi-ar plăcea să cred că există o parte a României care este userizată și care crede în onestitate, crede în faptul că avem rezultate mai bune, nefiind corupți și iată că poate că ăsta este un compliment făcut de PSD, un partid profund corupt, un compliment făcut de PSD USR-ului”.

Critici pentru PSD

Radu Mihaiu critică PSD: „Noi știm ce poate face PSD, știm ce-și dorește PSD, PSD își dorește o Românie în care oamenii lor să fie conectați la banul public. Noi vom face opoziție acestui tip de a face administrație, cu toată puterea. USR este împotriva corupției și este pentru un stat mai suplu, un stat în care cetățenii să aibă liberă inițiativă, să se poată asocia, să poată să facă afaceri și să fie sprijiniți să facă afaceri. PSD nu vrea asta, PSD vrea să dijmuiască practic tot ce se poate”.

Vicepreședintele USR precizează că partidul său va face opoziție pe tot terenul: „USR va face și alianțe sau colaborări, deocamdată avem o colaborare cu PNL, însă USR va face opoziție pe tot terenul. Am văzut că există la unii o perioadă în care nu se atacă și așa mai departe. USR a votat împotriva acestui Cabinet PSD și va face opoziție pe tot terenul, pentru că unul din cele mai mari rele pentru România este o guvernare PSD”.

PSD a cerut un audit bugetar, înainte de a decide cu cât vor fi majorate pensiile. Radu Mihaiu comentează acest demers: „Eu mă aștept ca PSD să folosească în continuare retorica țapului ispășitor, să spună că nu se poate cât au promis și uite ce situație rea au găsit, deși ministrul de Finanțe este același din vara anului 2025. Probabil că o să spună că sunt surprize. Atrag atenția tuturor că ministerele nu pot cheltui peste ceea ce a fost aprobat în buget, iar bugetul la începutul acestui an a fost votat inclusiv de PSD. Așa că este doar pură retorică, pentru a justifica ei ulterior măsurile prin care să redirecționeze banii către clientela de partid”.