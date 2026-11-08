Prima pagină » Știrile zilei » Două decizii importante în PNL: fuziune cu Forța Dreptei și recuperarea datoriilor

Două decizii importante în PNL: fuziune cu Forța Dreptei și recuperarea datoriilor

Biroul Politic Național al PNL a aprobat, duminică, în unanimitate, începerea demersurilor pentru constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal.
Două decizii importante în PNL: fuziune cu Forța Dreptei și recuperarea datoriilor
Gabriela Devreme
08 nov. 2026, 21:05, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Biroul Politic Național al PNL a aprobat, duminică, în unanimitate, începerea demersurilor pentru constituirea Polului Modernizării.

Astfel, BPN al liberalilor a aprobat în unanimitate deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forța Dreptei și constituirea unor comisii de specialitate care să elaboreze propuneri liberale în domenii strategice.

Din comisii vor face liberali, dar și specialiști din afara partidelor politice pe care liberalii îi invită să își aducă expertiza pentru crearea politicilor publice din România.

Negocierile cu Forța Dreptei sunt prima etapă în constituirea Polului Modernizării. Este direcția stabilită inclusiv la Congresul PNL din iunie 2026 și susținută de majoritatea membrilor PNL.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a subliniat în ședința BPN că partidul își va folosi timpul în opoziție pentru a construi o alternativă serioasă de centru-dreapta pentru alegerile din 2028, cu candidați credibili și soluții concrete de guvernare.

BPN a aprobat, tot în unanimitate, inițierea procedurilor de recuperare a sumelor aferente facturilor neachitate sau contractelor încheiate fără respectarea prevederilor statutare.

Recomandarea video

PNL începe constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal
G4Media
Am văzut în premieră noul SUV chinezesc care țintește Dacia Bigster! Când ajunge în Europa?
GSP.ro
AUR îl acuză pe primarul general al Capitalei că refuză să autorizeze mitingul de susținere a lui Călin Georgescu, anunțat pentru 14 noiembrie
Gandul
WOW! Câți bani ar fi primit Gabriella, de la Antena 1, pentru că a făcut amor cu Prințul Marco? Ispitele ar avea primă de obiectiv
Cancan
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Prosport
Unde au dispărut peste 450 de kilometri din râul Tisa? Explicațiile oamenilor de știință
Libertatea
Ce obicei matinal poate crește riscul de pietre la rinichi. Explicația unui medic urolog
CSID
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Promotor