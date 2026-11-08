Două decizii importante în PNL: fuziune cu Forța Dreptei și recuperarea datoriilor

Biroul Politic Național al PNL a aprobat, duminică, în unanimitate, începerea demersurilor pentru constituirea Polului Modernizării.

Astfel, BPN al liberalilor a aprobat în unanimitate deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forța Dreptei și constituirea unor comisii de specialitate care să elaboreze propuneri liberale în domenii strategice.

Din comisii vor face liberali, dar și specialiști din afara partidelor politice pe care liberalii îi invită să își aducă expertiza pentru crearea politicilor publice din România.

Negocierile cu Forța Dreptei sunt prima etapă în constituirea Polului Modernizării. Este direcția stabilită inclusiv la Congresul PNL din iunie 2026 și susținută de majoritatea membrilor PNL.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a subliniat în ședința BPN că partidul își va folosi timpul în opoziție pentru a construi o alternativă serioasă de centru-dreapta pentru alegerile din 2028, cu candidați credibili și soluții concrete de guvernare.

BPN a aprobat, tot în unanimitate, inițierea procedurilor de recuperare a sumelor aferente facturilor neachitate sau contractelor încheiate fără respectarea prevederilor statutare.