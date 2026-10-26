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Kylian Mbappe ajunge la 100 de goluri pentru Real Madrid, după dubla din El Clasico

Atacantul francez Kylian Mbappe a atins pragul de 100 de goluri pentru Real Madrid, după ce a marcat de două ori în victoria obținută duminică, în deplasare, cu FC Barcelona, scor 2-1, în etapa a zecea din La Liga.
Kylian Mbappe ajunge la 100 de goluri pentru Real Madrid, după dubla din El Clasico
sursă foto: Ruben Albarran/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
26 oct. 2026, 08:44, Sport
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Kylian Mbappe a atins borna centenară în cel de-al 116-lea meci disputat în tricoul formației madrilene, la aproximativ doi ani după transferul său de la Paris Saint-Germain.

Potrivit datelor publicate de Real Madrid, cele 100 de goluri sunt distribuite astfel: 67 în campionatul Spaniei, 25 în Liga Campionilor, patru în Cupa Spaniei, două la Campionatul Mondial al Cluburilor și câte unul în Supercupa Europei și Supercupa Spaniei.

Francezul a deschis scorul în minutul 41, când mingea centrată de Yan Diomande a ajuns la el după o deviere a fundașului Gerard Martín. Barcelona a egalat în minutul 61, prin brazilianul Raphinha, care a finalizat o acțiune inițiată de Pedri. Cu trei minute înainte de sfârșitul timpului regulamentar, Mbappe a stabilit rezultatul final după un contraatac, în care a primit mingea de la Eduardo Camavinga și a înscris din apropierea porții.

„Sunt foarte fericit. Toată lumea știe că îmi place să marchez goluri și să ajut echipa în acest fel, dar cred că astăzi acesta este doar un detaliu. Cel mai important lucru este victoria echipei și ceea ce am reușit ca grup”, a declarat Mbappe pentru Real Madrid TV.

Atacantul a adăugat că lupta pentru titlu este departe de a fi încheiată.

„Să câștigăm și să rămânem în cursa pentru titlu este foarte important pentru noi, dar trebuie să continuăm. Este un meci mare, însă valorează doar trei puncte”, a afirmat francezul.

Primul eșec al Barcelonei în campionat

Victoria de pe Camp Nou a pus capăt seriei de nouă succese consecutive a Barcelonei în primele nouă etape de campionat și a reprezentat a doua înfrângere la rând, după eșecul cu PSG, din Liga Campionilor. După zece meciuri în La Liga, Barcelona conduce clasamentul cu 27 de puncte, urmată de Atletico Madrid, cu 25, și de Real Madrid, cu 24.

Mbappe are 11 goluri în zece apariții în actuala ediție a campionatului spaniol și 14 reușite în toate competițiile în acest sezon. În primele două stagiuni la Real Madrid, el a înscris 44, respectiv 42 de goluri, conform bilanțului oficial al clubului.

Real Madrid va juca următorul meci de campionat în deplasare cu Racing Santander, pe 1 noiembrie.

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