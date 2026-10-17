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Mirabela Grădinaru și banii publici. Ce a decontat Administrația Prezidențială pentru partenera lui Nicușor Dan

Administrația Prezidențială a plătit 8.967,21 lei pentru biletul de avion la clasa economică al Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, la deplasarea din martie în Statele Unite.
Mirabela Grădinaru și banii publici. Ce a decontat Administrația Prezidențială pentru partenera lui Nicușor Dan
Andreea Tobias
17 oct. 2026, 09:47, Politic
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Mirabela Grădinaru nu a primit diurnă, iar instituția nu a suportat costurile de cazare, a precizat Administrația Prezidențială, la solicitarea Gândul. Ea a făcut parte din delegație în calitate de invitat al președintelui, scrie G4 Media.

În SUA, Mirabela Grădinaru a participat pe 24 și 25 martie la summitul inaugural al coaliției globale „Fostering the Future Together”, inițiată de Melania Trump și dedicată educației digitale a copiilor.

Cât a costat toată delegația

Costurile totale ale deplasării au fost de 31.379,36 lei. Suma acoperă biletele de avion la clasa economică și diurna celor doi consilieri de stat care au făcut parte din delegație. Pentru aceștia s-au cheltuit 22.412 lei, iar restul reprezintă biletul Mirabelei Grădinaru.

„Doamna Grădinaru nu a beneficiat de diurnă, iar Administrația Prezidențială nu a suportat costurile pentru cazare”, a transmis instituția.

Vizitele externe ale Mirabelei Grădinaru

De la învestirea lui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru l-a însoțit pe președinte în vizita de stat din Austria, la summitul NATO de la Ankara, de Ziua Națională a Franței la Paris, la Adunarea Generală a ONU de la New York și în vizita oficială de la Praga.

A reprezentat singură România la Kiev, la Summitul Primelor Doamne și al Primilor Domni, organizat de Ziua Independenței Ucrainei, și la Chișinău, la o conferință despre siguranța copiilor în mediul online.

Proiectul care ar putea schimba regulile

Deplasările ei au ajuns și în Parlament. AUR a depus pe 14 octombrie un proiect de lege potrivit căruia doar soțul sau soția președintelui ar putea face parte din delegațiile oficiale pe bani publici. Proiectul interzice folosirea resurselor statului pentru persoanele care îl însoțesc pe șeful statului fără o funcție sau un statut oficial recunoscut de lege.

„Doamna Grădinaru a fost inclusă în delegații oficiale, a participat la evenimente internaționale și a beneficiat de suportarea cheltuielilor din fonduri publice, deși nu deține nicio funcție”, a susținut deputata AUR Dumitrina Mitrea, inițiatoarea proiectului. Inițiativa se află în procedură parlamentară.

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