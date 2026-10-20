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Nicușor Dan l-a rechemat pe ambasadorul României la NATO și a numit un nou consilier prezidențial

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți decretul de rechemare a lui Sebastian-Dănuț Neculăescu din funcția de ambasador al României la NATO.
Nicușor Dan l-a rechemat pe ambasadorul României la NATO și a numit un nou consilier prezidențial
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
20 oct. 2026, 18:24, Politic
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Șeful statului a semnat și decretele privind eliberarea din funcție a consilierului prezidențial Valentin-Sorin Costreie și numirea lui Cornel Olendraru în această funcție.

Potrivit Administrației Prezidențiale, Sebastian-Dănuț Neculăescu a fost rechemat din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar, reprezentant permanent al României la NATO și șef al Delegației Permanente a României la NATO.

Tot marți, Nicușor Dan a semnat decretul pentru eliberarea, la cerere, a lui Valentin-Sorin Costreie din funcția de consilier prezidențial, începând cu data de 20 octombrie 2026.

În aceeași zi, președintele a semnat decretul de numire a lui Cornel Olendraru în funcția de consilier prezidențial, începând cu 20 octombrie 2026.

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