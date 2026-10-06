O rețea misterioasă de galerii subterane din Londra se deschide publicului. Ce au descoperit arheologii

Printre exponate se vor afla tăblițe de scris din ceară, o monedă din vremea împăratului Nero și o descoperire arheologică mult mai neobișnuită: ouă antice de gândaci, potrivit The Standard.

Galeriile au fost redescoperite în 2019

Spațiile subterane au ieșit din nou la lumină în 2019, când muncitorii au spart un zid în timpul amplului proiect de renovare a fostei piețe General Market din Smithfield.

Rețeaua, cu o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați, a fost între timp transformată într-un spațiu destinat expozițiilor, evenimentelor și experiențelor pentru public.

Prima expoziție organizată aici se va numi „Londinium: the making of a Roman city” și va urmări primii 50 de ani ai Londrei romane și viețile oamenilor care au locuit în așezarea ce avea să devină una dintre marile metropole ale lumii.

Vizitatorii vor fi introduși în atmosfera epocii prin proiecții dinamice și peisaje sonore concepute special pentru spațiul subteran.

De la mesaje pe tăblițe de ceară la o monedă a lui Nero

Expoziția va prezenta și obiecte din colecția Bloomberg de artefacte romane, unele dintre ele neexpuse anterior publicului.

Printre piesele selectate se află tăblițe de scris acoperite cu ceară și o monedă din timpul împăratului Nero. Aceasta îl evocă pe Macellum Magnum, uriașa piață construită la Roma în timpul domniei împăratului.

O piesă cu totul aparte va fi cea mai veche dovadă cunoscută în Marea Britanie privind existența ouălor de gândac eurasiatic. Acestea au fost descoperite într-un cuptor al unei brutării din perioada romană.

Conservarea neobișnuit de bună a unor asemenea vestigii a fost favorizată de solul îmbibat cu apă în care au rămas îngropate.

O incursiune în viața primilor londonezi

Jackie Keily, curatorul principal al expoziției, consideră că obiectele permit reconstruirea unor aspecte intime și cotidiene din existența locuitorilor Londiniumului, într-o perioadă marcată simultan de conflicte și dificultăți, dar și de oportunități și transformări.

Expoziția va completa galeriile permanente ale noului London Museum, care vor prezenta istoria capitalei britanice de la locuitorii preistorici până la evenimente precum Marele Incendiu din 1666, bombardamentele din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și Jocurile Olimpice și Paralimpice din 2012.

London Museum urmează să-și deschidă porțile pe 28 noiembrie, iar expoziția dedicată Londiniumului este programată pentru primăvara următoare.