Turcia a recuperat din SUA 100 de artefacte antice, unele dispărute de aproape 70 de ani

Recuperarea obiectelor a fost posibilă în urma unor demersuri juridice și diplomatice, susținute de cercetări științifice privind originea acestora.

În mai 2026, autoritățile turce au identificat mai multe artefacte de origine anatoliană scoase la vânzare de o casă de licitații din Statele Unite. Ministerul Culturii și Turismului a transmis documente și dovezi științifice către Biroul Procurorului Districtual din Manhattan și Homeland Security Investigations (HSI). În urma intervenției, vânzarea a fost oprită, iar obiectele au fost returnate Turciei.

Ministrul Mehmet Nuri Ersoy a mulțumit autorităților americane implicate în recuperarea artefactelor, precum și Ministerului turc al Afacerilor Externe și Consulatului General al Turciei la New York. Acesta a menționat și contribuția companiei Turkish Airlines, care a asigurat transportul obiectelor în Turcia.

La prezentare a participat și Matthew Bogdanos, procuror districtual adjunct în Manhattan și șeful unității pentru combaterea traficului de antichități.

„Obiectivul nostru nu este doar să mutăm artefactele dintr-o vitrină în alta, ci să le reevaluăm în cadrul poveștilor lor și al contextului cultural căruia îi aparțin”, a declarat ministrul Ersoy.

Cele 100 de obiecte recuperate includ instrumente muzicale antice, arme, vase metalice, plăci arhitecturale și statuete. O parte dintre acestea provin din situri arheologice din Anatolia, de unde au fost sustrase și au ajuns ulterior în colecții din străinătate.

Obiecte vechi de peste 4.000 de ani, recuperate după aproape șapte decenii

Unul dintre principalele grupuri de artefacte recuperate cuprinde 40 de obiecte provenite din Horoztepe, în districtul Erbaa din provincia Tokat, în regiunea Mării Negre.

Piesele datează din perioada 2300–2000 î.Hr. și includ instrumente muzicale folosite în ceremonii, arme și vase metalice. Acestea oferă informații despre tehnicile de prelucrare a metalelor utilizate în Anatolia în Epoca Bronzului Timpuriu.

Obiectele au fost recuperate la aproape 70 de ani după ce au fost furate. Pentru stabilirea originii lor, specialiștii au analizat documente istorice și dovezi științifice.

Un alt grup este format din 44 de plăci arhitecturale din teracotă, provenite din satul Düver, în provincia Burdur. Acestea datează din secolul al VI-lea î.Hr. și erau folosite pentru acoperirea și decorarea clădirilor antice.

Originea pieselor a fost stabilită prin compararea ornamentelor, structurii și caracteristicilor stilistice, dar și prin verificarea arhivelor și a registrelor de colecție.

Turcia recuperase anterior alte artefacte din aceeași zonă, în 2022 din Statele Unite, în 2024 din Danemarca și în 2025 de la Virginia Museum of Fine Arts. Cel mai recent grup a fost returnat de J. Paul Getty Museum din Los Angeles.

Autoritățile turce intenționează să reunească piesele de la Düver cu alte obiecte păstrate în colecțiile Muzeelor de Arheologie din Istanbul.

Statui ale împăraților romani, reunite după zeci de ani

Odată cu prezentarea obiectelor recuperate, la Istanbul a fost inaugurată și expoziția „No Way Out: Boubon”, dedicată unor statui din bronz provenite din orașul antic Boubon, aflat în apropierea satului İbecik, în provincia Burdur.

Expoziția prezintă impresionante statui din bronz jefuite din orașul antic Boubon, aflat în apropierea satului İbecik, în districtul Gölhisar din Burdur. Descoperite inițial în Sebasteion, un sanctuar dedicat împăraților romani și familiei imperiale, statuile au fost fragmentate și scoase ilegal din țară în urma unor săpături clandestine desfășurate în anii 1960.

Pentru a demonstra proveniența statuilor, cercetătorii au comparat urmele de îmbinare dintre picioarele acestora și soclurile de piatră rămase în situl arheologic. Rezultatele au fost confirmate și prin analize ale solului și ale izotopilor de plumb.

În urma recuperărilor, mai multe fragmente ale statuilor, inclusiv capete, trunchiuri și membre, au fost reunite în cadrul expoziției.

Printre piesele returnate se numără statui care îi reprezintă pe împărații romani Lucius Verus, Septimius Severus, Caracalla și Marcus Aurelius.

În paralel cu recuperarea artefactelor, autoritățile turce continuă cercetările arheologice la Boubon. Săpăturile au fost reluate în 2023 și se desfășoară sub coordonarea Muzeului de Arheologie din Burdur.