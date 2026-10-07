O jurnalistă s-a legat cu lanțuri de ușa unui spital după ce soțul ei a așteptat șapte luni pentru o operație

Incidentul a avut loc luni, 5 octombrie, la Hospital Universitario del Valle (HUV), din Cali. María del Pilar Aguilar, directoarea publicației Hoy Noticias, a mers la unitatea medicală și, după o discuție cu reprezentanții acesteia, s-a legat cu lanțuri de o ușă.

Imaginile cu protestul au ajuns ulterior pe rețelele sociale. Jurnalista a explicat că se afla acolo în calitate de cetățean și a susținut că nu va accepta ca viețile pacienților să fie tratate cu indiferență. Ea s-a declarat pregătită să rămână în spital până când familia va primi o soluție concretă, notează publicația El Tiempo.

Potrivit relatării sale, prima autorizație pentru operația soțului fusese obținută în martie, însă documentul a expirat înainte ca intervenția să fie programată.

Familia a fost nevoită să reia procedurile și a primit o nouă autorizație în iulie. Nici de această dată nu ar fi fost comunicată o dată pentru operație.

Bărbatul fusese operat recent și pe cord

Aguilar a explicat că soțul său trecuse prin mai multe probleme medicale și fusese supus recent unei operații pe cord deschis.

Spitalul a făcut însă o precizare importantă după mediatizarea cazului: intervenția pentru care femeia protesta nu era una cardiacă, așa cum apăruse inițial în unele relatări, ci viza tratarea cancerului tiroidian de care suferă pacientul. Operația cardiacă fusese o procedură separată.

Operația a fost programată după protest

La câteva ore după manifestație, conducerea Hospital Universitario del Valle a decis internarea bărbatului și a stabilit o dată pentru intervenția solicitată de familie de mai multe luni.

Cazul intervine pe fondul problemelor cu care se confruntă sistemul sanitar columbian. Potrivit datelor citate de publicația El Tiempo, 31 de capitale din Columbia prezintă un nivel ridicat sau critic de risc pentru continuitatea serviciilor de sănătate, cu posibile consecințe asupra accesului pacienților la tratamente, în special în cazul celor care necesită îngrijiri costisitoare.

Protestul jurnalistei din Cali readuce astfel în discuție efectele pe care întârzierile administrative și presiunea asupra sistemului medical le pot avea asupra pacienților care așteaptă intervenții importante.