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Taylor Swift, cea mai tânără artistă inclusă în Hall of Fame-ul compozitorilor de la Nashville: „Voi prețui acest moment pentru totdeauna”

Taylor Swift, în vârstă de 36 de ani, a devenit cea mai tânără artistă inclusă în Hall of Fame-ul compozitorilor din Nashville, în cadrul ceremoniei organizate luni noapte.
Taylor Swift, cea mai tânără artistă inclusă în Hall of Fame-ul compozitorilor de la Nashville: „Voi prețui acest moment pentru totdeauna”
sursă foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
27 oct. 2026, 09:01, Știrile zilei
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Taylor Swift, laureată a 14 premii Grammy, a primit distincția în cadrul unei ceremonii organizate la Music City Center din Nashville. În discursul său, cântăreața americană le-a mulțumit compozitorilor alături de care a lucrat în primii ani ai carierei și a explicat că experiențele acumulate în Nashville i-au oferit bazele necesare pentru a evolua artistic și pentru a explora ulterior genuri muzicale diferite.

„Compozitorii au o capacitate aproape supraomenească de a înțelege și interpreta condiția umană și un nivel extraordinar de empatie, dar sunt și ei oameni și, în multe privințe, m-au crescut și m-au îndrumat în anii mei de formare”, a declarat Taylor Swift, potrivit publicației People.

Artista a fost introdusă în galeria compozitorilor de cântărețul Brad Paisley, în cadrul celei de-a 56-a gale anuale a organizației.

Cântăreața a subliniat că Nashville a reprezentat un punct de plecare esențial pentru cariera sa.

„Am avut norocul să pot trece de la un gen muzical la altul, să călătoresc în întreaga lume și să compun alături de atât de mulți oameni, în atât de multe moduri diferite”, a spus artista.

Swift a explicat că această libertate creativă a fost posibilă datorită fundamentelor învățate în comunitatea muzicală din Nashville.

„Singurul motiv pentru care am putut avea această flexibilitate în procesul meu creativ este fundația pe care am învățat-o aici, în Nashville, și nu uit asta nicio secundă”, a afirmat cântăreața.

Artista a adăugat că este deosebit de onorată să primească această distincție în actuala etapă a vieții și carierei sale.

„Voi prețui acest pentru totdeauna, pentru că Nashville este locul care a șlefuit și a perfecționat acea parte din mine și din viața mea de care sunt cel mai mândră și pentru care simt cea mai mare pasiune”, a conchis Swift.

De la adolescenta care visa la Nashville la o carieră internațională

Taylor Swift a povestit în repetate rânduri că a fost atrasă de Nashville încă din copilărie, când își dorea să învețe de la cei mai buni compozitori și să facă parte dintr-o comunitate dedicată poveștilor transformate în muzică.

În primii ani ai carierei, artista a lucrat alături de autori și producători locali, printre care Liz Rose și Nathan Chapman. Experiențele din acea perioadă au contribuit la formarea stilului său și i-au oferit instrumentele necesare pentru a trece ulterior de la muzica country la pop și la alte direcții sonore.

Swift a explicat că succesul nu a reprezentat obiectivul inițial, ci o consecință a pasiunii sale pentru muzică. În discursurile sale, ea a evidențiat importanța exercițiului constant, a colaborării și a disciplinei în procesul de compoziție.

Includerea în Nashville Songwriters Hall of Fame fusese anunțată pe 11 august 2026. Swift a fost selectată la categoria dedicată compozitorilor și artiștilor contemporani cu cel puțin 20 de ani de activitate.

Alături de ea, în promoția din 2026 au fost incluși Lyle Lovett, Bruce Channel, Shawn Camp și Lee Thomas Miller.

Nashville Songwriters Hall of Fame a inclus 254 de compozitori de la înființarea sa, în 1970.

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