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Taylor Swift a devenit artista cea mai premiată din istoria premiilor MTV VMA

Taylor Swift a doborât recorduri la Premiile MTV Video Music Awards din 2026. Artista a obținut marele premiu al serii, „Videoclipul anului”, câștigat pentru piesa „The Fate of Ophelia”.
Taylor Swift a devenit artista cea mai premiată din istoria premiilor MTV VMA
Ioana Târziu
28 sept. 2026, 06:53, Știrile zilei
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Anterior, Taylor Swift a fost la egalitate cu Beyoncé la capitolul titlu, cu câte 30 de premii VMA fiecare. Noul premiu este menit să recunoască artiștii „a căror muncă în spatele camerei a extins posibilitățile videoclipurilor muzicale și a avansat arta povestirii vizuale”.

Taylor Swift, cel mai premiat artist din istoria VMA-urilor

Swift a primit duminică seară premiul inaugural de Director Artistic Honors, devenind cel mai premiat artist din istoria VMA-urilor. De asemenea, ea a câștigat marele premiu al serii, premiul „Videoclipul anului”, câștigat pentru piesa „The Fate of Ophelia”.

„Am început să fac videoclipuri muzicale și să particip la ele acum 20 de ani”, a spus Taylor Swift în discursul său, potrivit AP.

Cântăreața a adăugat că a fost implicată în realizarea a aproximativ 60 de videoclipuri muzicale, dintre care 18 le-a scris și regizat.

„Voi, fanii, faceți ca totul să fie atât de distractiv”, a spus ea.

Cântăreața i-a dedicat premiul lui Dolly Parton

Swift i-a dedicat premiul lui Dolly Parton.

„Cred că am fost cu toții foarte norocoși să împărțim această planetă cu Dolly Parton pentru o vreme”, a spus cântăreața.

De asemenea, Taylor Swift a lansat videoclipul pentru noua sa piesă, „Patient Zero”, în timpul galei de premiere.

Ea a regizat videoclipul, în care joacă Colin Farrell și Dakota Johnson. Johnson și Swift prezintă personajele în oglindă.

„Patient Zero” este, de asemenea, primul ei single de când s-a căsătorit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce, la Madison Square Garden, în iulie.

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