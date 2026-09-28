Premiile MTV VMA 2026: Madonna câștigă premiul pentru „Artistul anului” / Taylor Swift câștigă premiul pentru „Videoclipul anului”

Taylor Swift a câștigat premiul pentru videoclipul anului cu „The Fate of Ophelia”

Taylor Swift a primit premiul pentru „Videoclipul anului” pentru piesa „The Fate of Ophelia”, premiu pe care i l-a dedicat lui Dolly Parton.

La această categorie, au mai fost nominalizați Ariana Grande cu piesa „Hate That I Made You Love Me”, Bruno Mars cu „I Just Might”, Gener8ion cu „Storm starring Yung Lean”, Madonna cu „Confessions II — The Film” și Sabrina Carpenter cu „Tears”.

Sienna Spiro câștigă premiul pentru „Cel mai bun artist nou”

Sienna Spiro a câștigat la categoria de „Cel mai bun artist nou”.

Au mai fost nominalizați și Bella Kay, Cortis, Magnus Ferrell, Malcolm Todd, Myles Smith și tella Lefty.

Madonna ia premiul pentru „Cea mai bună piesă Dance”

Madonna a câștigat și la categoria „Cea mai bună piesă Dance”, cu „Confessions II — The Film”.

La această categorie au mai fost nominalizați și Bebe Rexha & Faithless cu „New Religion”, Harry Styles cu „Aperture”, Lady Gaga & Doechii cu „Runway”, PinkPantheress cu „Stateside + Zara Larsson”, Slayyyter cu „Dance…” și Tate McRae cu „Nobody’s Girl”.

Taylor Swift a primit primul titlu de director artistic din istorie

Taylor Swift a primit premiul inaugural de Director Artistic, înainte de debutul videoclipului său pentru piesa „Patient Zero”.

„Trebuie să vă spun că principalul motiv pentru care îmi place atât de mult să scriu și să regizez videoclipuri muzicale este pentru că voi, fanii, faceți ca lucrurile să fie atât de distractive”, a spus cântăreața la acceptarea premiului.

Madonna este „Artistul anului”

Cântăreața Madonna a câștigat premiul „Artistul anului”.

Au fost nominalizați și Ariana Grande, Bruno Mars, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter și Taylor Swift, conform Yahoo News.

Madonna și Sabrina Carpenter iau premiul pentru „Cea mai bună colaborare”

Madonna și Sabrina Carpenter au obținut premiul pentru „Cea mai bună colaborare” cu piesa ‘Bring Your Love’.

La această categorie, au mai fost nominalizați Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice cu piesa „Chains & Whips”; French Montana x Max B cu piesa „Ever Since U Left Me”; PinkPantheress, „Stateside + Zara Larsson”; Shakira & Burna Boy cu piesa „Dai Dai” și Teyana Taylor & Lucky Daye cu piesa „Hard Part”.

Lisa câștigă la categoria „Cea mai bună piesă Pop”

Lisa a câștigat premiul pentru „Cea mai bună piesă Pop”, cu melodia „Dream feat. Kentaro Sakaguchi”.

La această categorie, au mai fost nominalizați și Ariana Grande cu piesa „Hate That I Made You Love Me”, Charli xcx cu piesa „SS26”, Olivia Rodrigo cu piesa „Drop Dead”, Sabrina Carpenter cu piesa „House Tour” și Tate McRae cu piesa „Nobody’s Girl”.

Omagiu adus lui Dolly Parton

Premiile VMA au onorat-o pe cântăreața piesei „Jolene” cu un omagiu emoționant, condus de cântăreața Kacey Musgrave.

Momentul a început cu un videoclip mai vechi în care Dolly Parton stătea în fața unor aripi de fluture, un simbol important pentru cântăreață. Parton a început apoi să cânte hitul ei „I Will Always Love You”, înainte ca videoclipul să se stingă și să apară Musgraves, interpretând piesa în fața unui pian.