Te confrunți cu „ceața mentală”? Acest exercițiu de doar patru minute te poate ajuta la stimularea concentrării

Un studiu recent publicat în revista BMC Complementary Medicine and Therapies a descoperit că vizionarea unui videoclip scurt, care te face să râzi, stimulează fluxul sanguin către creier.
Astfel, potrivit Woman’s World, îți vei îmbunătăți rapid atenția și memoria.
Creierul funcționează pe baza fluxului sanguin. Atunci când circulația se accelerează, crește și capacitatea de a te concentra, de a-ți aminti detaliile și de a rămâne captivat de ceea ce ai în față.
Se pare că râsul este una dintre cele mai rapide modalități de a-ți stimula circulația. Și, spre deosebire de majoritatea sfaturilor pentru stimularea creierului, nu necesită un supliment, o aplicație specială sau o vizită la sală.
Adaugă la favorite videoclipurile tale preferate. Salvează câteva clipuri preferate pe YouTube sau un clip amuzant de pe TikTok care te face mereu să râzi. Dacă le ai pregătite, nu vei pierde timpul derulând. Orice lucru care te face să te simți bine funcționează.
Urmărește cu cineva dacă poți. Râsul tinde să crească atunci când este împărtășit. Trimite linkul unui prieten sau urmărește împreună pe difuzor pentru a râde împreună.
Nu te gândi prea mult la asta. Clipul nu trebuie să fie sofisticat sau la modă. Dacă te face să chicotești, înseamnă că își face treaba.