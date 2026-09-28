Te confrunți cu „ceața mentală”? Acest exercițiu de doar patru minute te poate ajuta la stimularea concentrării

Un studiu recent publicat în revista BMC Complementary Medicine and Therapies a descoperit că vizionarea unui videoclip scurt, care te face să râzi, stimulează fluxul sanguin către creier.

Astfel, potrivit Woman’s World, îți vei îmbunătăți rapid atenția și memoria.

Creierul funcționează pe baza fluxului sanguin. Atunci când circulația se accelerează, crește și capacitatea de a te concentra, de a-ți aminti detaliile și de a rămâne captivat de ceea ce ai în față.

Se pare că râsul este una dintre cele mai rapide modalități de a-ți stimula circulația. Și, spre deosebire de majoritatea sfaturilor pentru stimularea creierului, nu necesită un supliment, o aplicație specială sau o vizită la sală.

Cum să stimulezi râsul