„Ceața mentală” din menopauză ar putea fi ameliorată cu un tratament hormonal. Ce au descoperit cercetătorii

Rezultatele sunt preliminare, însă cercetătorii spun că terapia ar putea reprezenta o direcție promițătoare pentru tratarea problemelor cognitive cu care se confruntă unele femei în perioada menopauzei.

Studiul, publicat în revista Scientific Reports, a urmărit 20 de femei aflate la menopauză, cu o vârstă medie de 53 de ani. Participantele au fost evaluate înainte de începerea tratamentului pentru simptome cognitive, iar ulterior au urmat timp de 12 luni un regim personalizat bazat pe estriol și progesteron.

La finalul perioadei de tratament, femeile au raportat o reducere semnificativă a senzației de „ceață mentală”, precum și îmbunătățiri în ceea ce privește concentrarea, memoria de lucru, viteza de procesare a informațiilor, memoria verbală și capacitatea de rezolvare a problemelor, scrie Medicalxpress.

Ce rol ar putea avea estriolul

Estriolul este o formă naturală de estrogen produsă în organism în special în timpul sarcinii. Acesta este utilizat în unele țări din Europa și Asia pentru tratarea unor simptome ale menopauzei, inclusiv bufeurile și simptomele genito-urinare.

Estriolul diferă de estradiol, forma de estrogen cel mai frecvent utilizată în terapia hormonală din Statele Unite, inclusiv prin modul în care interacționează cu receptorii de estrogen din creier.

Cercetări anterioare au sugerat că estriolul ar putea avea un rol în protejarea celulelor nervoase și în reducerea anumitor modificări ale hipocampului, regiune a creierului implicată în procesele de învățare și memorie.

Rhonda Voskuhl, neurolog și autor principal al studiului, a explicat că estrogenul are un rol bine documentat în protejarea creierului, însă în prezent nu există un tratament aprobat de FDA destinat în mod specific simptomelor cognitive asociate menopauzei.

Rezultate încurajatoare, dar preliminare

Pentru a analiza mai bine mecanismul posibil al tratamentului, cercetătorii au efectuat și experimente pe șoareci femele aflate la vârsta mijlocie. Administrarea estriolului a redus markerii unor modificări patologice la nivelul hipocampului și a îmbunătățit performanțele cognitive ale animalelor, inclusiv memoria de lucru și memoria spațială.

Cercetătorii atrag însă atenția că rezultatele trebuie interpretate cu prudență. Studiul pe femei a fost o serie de cazuri observațională de dimensiuni reduse, fără grup placebo și fără randomizare. Din acest motiv, rezultatele nu pot demonstra că tratamentul este responsabil în mod direct pentru îmbunătățirile raportate și nu pot fi generalizate la toate femeile aflate la menopauză.

Autorii consideră necesare studii clinice mai ample, controlate cu placebo și randomizate, care să includă teste cognitive standardizate și investigații imagistice ale creierului.