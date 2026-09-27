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Premiile MTV Video Music Awards 2026: Ce artiști sunt nominalizați și ce reprezentații vor avea loc

Premiile MTV Video Music Awards din acest an vor avea loc în noaptea dintre duminică spre luni, la ora 02:30 ora României. Lista completă a artiștilor nominalizați și a momentelor artistice ce vor avea loc.
Premiile MTV Video Music Awards 2026: Ce artiști sunt nominalizați și ce reprezentații vor avea loc
Sursa foto: X / @CORTISBRASIL
Ioana Târziu
28 sept. 2026, 00:44, Știrile zilei
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Premiile MTV Video Music Awards din acest an se vor deschide cu prima reprezentație a Madonnei la premiile VMA din ultimii 23 de ani.

Potrivit Yahoo News, va exista un moment dedicat lui Dolly Parton de către Kacey Musgraves, precum și reprezentații ale Lisei, Raye, Shaboozey și ale altora.

Nirvana va primi premiul Video Vanguard din acest an, iar Taylor Swift va fi onorată cu premiul inaugural MTV VMA Artist Director Honors. Cântăreața va lansa în premieră noul ei videoclip pentru „Patient Zero”, cu Dakota Johnson și Colin Farrell în rolurile principale.

În ceea ce privește nominalizările la premiile MTV VMA din 2026 , Madonna conduce cu 11 nominalizări. Taylor Swift este la mică distanță în urma ei cu nouă nominalizări, iar Ariana Grande și Sabrina Carpenter sunt la egalitate pe locul trei, cu șapte nominalizări fiecare. 

Snoop Dogg va găzdui ediția din acest an a premiilor.

„MTV și VMA-urile au făcut parte din povestea mea încă de la început. Unele dintre cele mai importante momente ale carierei mele s-au petrecut pe acea scenă și pe MTV – au oferit hip-hop-ului un loc unde să fie zgomotos, neînfricat și văzut de întreaga lume. Așadar, să mă întorc acum și să găzduiesc VMA-urile, după toți acești ani, este un moment de închidere a cercului pentru mine”, a transmis rapperul.

Ce artiști sunt nominalizați

Cel mai bun videoclip al anului

  • Ariana Grande, „Hate That I Made You Love Me”

  • Bruno Mars, „I Just Might”

  • Gener8ion, „Storm starring Yung Lean”

  • Madonna, „Confessions II — The Film”

  • Sabrina Carpenter, „Tears”

  • Taylor Swift, „The Fate of Ophelia”

Cel mai bun artist al anului

  • Ariana Grande

  • Bruno Mars

  • Madonna

  • Morgan Wallen

  • Sabrina Carpenter

  • Taylor Swift

Cântecul anului

  • BTS, „Swim”

  • Ella Langley, „Choosin’ Texas”

  • Huntr/X: Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, „Golden”

  • Madonna & Sabrina Carpenter, „Bring Your Love”

  • Olivia Dean, „Man I Need”

  • PinkPantheress, „Stateside + Zara Larsson”

  • Raye, „Where Is My Husband!”

Cel mai bun artist nou

  • Bella Kay

  • Cortis

  • Magnus Ferrell

  • Malcolm Todd

  • Myles Smith

  • Sienna Spiro

  • Stella Lefty

Cea mai bună colaborare

  • Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice, „Chains & Whips”

  • French Montana x Max B, „Ever Since U Left Me”

  • Madonna & Sabrina Carpenter, „Bring Your Love”

  • PinkPantheress, „Stateside + Zara Larsson”

  • Shakira & Burna Boy, „Dai Dai”

  • Teyana Taylor & Lucky Daye, „Hard Part”

Cea mai bună piesă Pop

  • Ariana Grande, „Hate That I Made You Love Me”

  • Charli xcx, „SS26”

  • LISA feat. Kentaro Sakaguchi, „Dream”

  • Olivia Rodrigo, „Drop Dead”

  • Sabrina Carpenter, „House Tour”

  • Tate McRae, „Nobody’s Girl”

  • Taylor Swift, „The Fate of Ophelia”

Cea mai bună piesă Hip-Hop

  • Cardi B feat. Kehlani, „Safe”

  • Don Toliver, „E85”

  • Drake, „Janice STFU”

  • Megan Thee Stallion, „Lover Girl”

  • Travis Scott, „Dumbo”

  • Tyler, the Creator, „Sugar on My Tongue”

Cea mai bună piesă R&B

  • Bruno Mars, „I Just Might”

  • Chris Brown, „It Depends/Obvious”

  • Dave & Tems, „Raindance”

  • Justin Bieber, „Yukon”

  • Kehlani, „Folded”

  • Mariah the Scientist & Kali Uchis, „Is It a Crime”

Cea mai bună piesă Alternative

  • Geese, „Taxes”

  • MGK & Fred Durst, „Fix Ur Face”

  • Noah Kahan, „The Great Divide”

  • Olivia Rodrigo, „The Cure”

  • Sombr, „Homewrecker”

  • Tame Impala, „Dracula”

  • Twenty One Pilots, „Drag Path”

Cea mai bună piesă Dance

  • Bebe Rexha & Faithless, „New Religion”

  • Harry Styles, „Aperture”

  • Lady Gaga & Doechii, „Runway”

  • PinkPantheress, „Stateside + Zara Larsson”

  • Slayyyter, „Dance…”

  • Tate McRae, „Nobody’s Girl”

Cea mai bună piesă Latino

  • Anitta with Shakira, „Choka Choka”

  • Bad Bunny, „Nuevayol”

  • Fuerza Regida, „Tu Sancho”

  • Karol G, „Papasito”

  • Rosalía feat. Yahritza Y Su Esencia, „La Perla”

  • Ryan Castro, Kapo & Gangsta, „La Villa”

  • Shakira & Burna Boy, „Dai Dai”

Cea mai bună piesă K-Pop

  • Blackpink, „Jump”

  • BTS, „Swim”

  • Cortis, „Redred”

  • Katseye, „Pinky Up”

  • Le Sserafim (feat. J-Hope of BTS), „Spaghetti”

  • LISA feat. Kentaro Sakaguchi, „Dream”

Cea mai bună piesă Country

  • Ella Langley, „Choosin’ Texas”

  • Kacey Musgraves, „Dry Spell”

  • Lainey Wilson, „Somewhere Over Laredo”

  • Luke Combs, „Back in the Saddle”

  • Shaboozey, „Cowgirl”

  • Stella Lefty, „Boston”

  • Tucker Wetmore, „Brunette”

Cea mai bună direcție

  • Ariana Grande, „Hate That I Made You Love Me”

  • Bruno Mars, „I Just Might”

  • Gener8ion, „Storm starring Yung Lean”

  • Madonna, „Confessions II – The Film”

  • Sabrina Carpenter, „House Tour”

  • Taylor Swift, „Opalite”

Cea mai bună direcție artistică

  • Charli xcx, „SS26”

  • Lady Gaga & Doechii, „Runway”

  • Madonna, „Confessions II — The Film”

  • PinkPantheress, „Stateside + Zara Larsson”

  • Sombr, „My Body Isn’t Ready”

  • Taylor Swift, „The Fate of Ophelia”

Cea mai bună cinematografie

  • A$AP Rocky, „Punk Rocky”

  • Ariana Grande, „Hate That I Made You Love Me”

  • Lisa feat. Kentaro Sakaguchi, „Dream”

  • Madonna, „Confessions II — The Film”

  • Shaboozey, „Cowgirl”

  • Taylor Swift, „The Fate of Ophelia”

Cel mai bun edit

  • Ariana Grande, „Hate That I Made You Love Me”

  • Bruno Mars, „I Just Might”

  • Lisa feat. Kentaro Sakaguchi, „Dream”

  • Madonna, „Confessions II – The Film”

  • Sabrina Carpenter, „House Tour”

  • Taylor Swift, „The Fate of Ophelia”

Cea mai bună coreografie

  • Gener8ion, „Storm starring Yung Lean”

  • Harry Styles, „Dance No More”

  • Katseye, „Pinky Up”

  • Madonna, „Confessions II — The Film”

  • Tate McRae, „Nobody’s Girl”

  • Taylor Swift, „The Fate of Ophelia”

Cele mai bune efecte vizuale

  • Ariana Grande, „Hate That I Made You Love Me”

  • Jisoo x Zayn, „Eyes Closed”

  • Madonna, „Confessions II — The Film”

  • PinkPantheress, „Stateside + Zara Larsson”

  • Raye feat. Hans Zimmer, „Click Clack Symphony”

  • Taylor Swift, „The Fate of Ophelia”

Cea mai bună formație

  • Blackpink

  • BTS

  • Cortis

  • Fuerza Regida

  • Geese

  • Katseye

  • Twenty One Pilots

Cel mai bun video în format lung

  • Charli xcx, „Music, Fashion, Film”

  • Ella Langley, „Choosin’ Texas”

  • Gener8ion, „Storm starring Yung Lean”

  • Madonna, „Confessions II — The Film”

Cel mai bun album

  • Drake, Iceman

  • Madonna, Confessions II

  • Olivia Dean, The Art of Loving

  • Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love

  • Sabrina Carpenter, Man’s Best Friend

  • Taylor Swift, The Life of a Showgirl

Piesa averii

  • Ariana Grande, „Hate That I Made You Love Me”

  • Bruno Mars, „Risk It All”

  • Charli xcx, „Camera”

  • Ella Langley, „Choosin’ Texas”

  • Katseye, „Hootie Frutti”

  • Latto feat. Doja Cat, „Okayyy”

  • Morgan Wallen, „Been by Now”

  • Olivia Dean, „So Easy (To Fall in Love)”

  • Olivia Rodrigo, „Stupid Song”

  • Sabrina Carpenter, „House Tour”

  • Slayyyter, „Brand New Chanel$”

  • Sombr, „Homewrecker”

  • Stella Lefty, „Boston”

  • Tame Impala and Jennie, „Dracula”

  • Taylor Swift, „I Knew It, I Knew You”

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