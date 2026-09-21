Premieră la MTV VMAs: Taylor Swift va primi un nou premiu pentru cariera sa din spatele camerei

Cântăreața americană va deveni prima laureată a „MTV VMA Artist Director Honors”, potrivit unui anunț făcut luni de CBS și MTV.

Noua distincție va fi acordată duminică seară, în cadrul ceremoniei MTV Video Music Awards, și urmărește să evidențieze contribuția artiștilor care au trecut din fața camerei și în spatele acesteia, ocupându-se de regia unei părți sau a tuturor videoclipurilor proprii, relatează Variety.

Potrivit organizatorilor, premiul este destinat artiștilor a căror activitate regizorală a extins posibilitățile videoclipului muzical și a contribuit la dezvoltarea artei povestirii vizuale. Distincția recompensează, totodată, o activitate susținută în domeniu și dezvoltarea unei identități regizorale proprii.

Taylor Swift a câștigat de patru ori premiul pentru cea mai bună regie

În ultimii ani, Taylor Swift și-a regizat toate videoclipurile muzicale, iar activitatea sa din spatele camerei i-a adus deja numeroase nominalizări la MTV Video Music Awards.

Artista a fost nominalizată de șapte ori la categoria Best Director și a câștigat premiul de patru ori. Printre producțiile pe care le-a regizat se numără videoclipurile pentru „The Man”, „Cardigan”, „Willow”, „Anti-Hero”, „Bejeweled”, „Fortnight”, „Karma” și „Lavender Haze”, dar și producția „All Too Well: The Short Film”.

Prin introducerea „Artist Director Honors”, MTV transformă această componentă a activității artiștilor într-o distincție separată, diferită de premiul acordat pentru regia unui anumit videoclip.

Participarea lui Taylor Swift la ceremonie nu a fost confirmată

Anunțul CBS și MTV nu precizează dacă Taylor Swift va fi prezentă personal la ceremonia programată la Peacock Theatre din Los Angeles. Variety notează însă că o eventuală apariție a artistei ar crește interesul pentru gala din acest an.

Prezența sa ar putea alimenta și speculațiile fanilor privind un posibil anunț muzical. Artista a mai folosit scena MTV VMAs pentru o astfel de surpriză: în 2022, în timpul discursului de acceptare a unui premiu, Swift a anunțat lansarea albumului „Midnights”.

De această dată, speculațiile vizează o posibilă lansare în toamnă a unei ediții deluxe a albumului său de debut, „Taylor Swift”, apărut în 2006. Informația nu a fost însă confirmată, iar Variety subliniază caracterul pur speculativ al acestor discuții.

Madonna va deschide gala, Snoop Dogg va fi gazdă

Ediția din 2026 a MTV Video Music Awards va beneficia și de revenirea Madonnei pe scena galei. Artista urmează să deschidă spectacolul, marcând prima sa prestație la VMAs după o pauză de 23 de ani.

Ceremonia va fi prezentată de Snoop Dogg și transmisă în direct din Los Angeles de CBS și MTV. În Statele Unite, gala va putea fi urmărită și prin Paramount+, iar în alte piețe va deveni disponibilă ulterior prin Paramount+ și MTV.

Noua distincție primită de Taylor Swift vine astfel să recompenseze nu doar succesul său ca interpretă, ci și activitatea de regizor pe care artista și-a construit-o în paralel în ultimii ani.