Cum alegi cel mai bun încărcător pentru mașina electrică. Diferențele dintre stațiile Level 1, Level 2 și Level 3

Un încărcător mai puternic nu este automat și cea mai bună alegere. potrivit Engadget,

pentru un șofer care parcurge puțini kilometri zilnic, încărcarea lentă peste noapte poate fi suficientă. Pentru drumuri lungi și utilizare intensă, diferența dintre cele trei niveluri devine însă importantă. În America de Nord, clasificarea folosită de industrie este Level 1, Level 2 și Level 3. Primele două folosesc curent alternativ, în timp ce Level 3 livrează curent continuu direct către bateria mașinii.

Cât de repede încarcă fiecare nivel

Level 1 folosește o priză casnică standard de 120 de volți și oferă aproximativ 1,4 kW. Este cea mai lentă variantă, iar încărcarea completă a unei baterii poate dura mai mult de 40 de ore. Potrivit estimării EPA citate de Engadget, Level 1 adaugă aproximativ 5 mile de autonomie pentru fiecare oră de încărcare. Opt ore peste noapte pot însemna astfel aproximativ 40 de mile, în funcție de eficiența mașinii.

Level 2 funcționează la 240 de volți și poate oferi mult mai multă putere. Un încărcător de 40 A instalat pe un circuit de 50 A poate ajunge la 9,6 kW. Există și variante de până la 80 A, capabile să livreze 19,2 kW dacă instalația electrică a locuinței permite acest lucru. Level 3 este categoria încărcării rapide în curent continuu. Aceste stații pot furniza, în funcție de model, între aproximativ 50 și 500 kW.

Viteza maximă nu este însă menținută pe întreaga perioadă de încărcare. Pe măsură ce bateria se apropie de capacitatea maximă, puterea de încărcare scade. Chiar și așa, stațiile Level 3 pot permite încărcarea unei baterii descărcate în aproximativ una sau două ore. Modelele moderne pot accepta puteri foarte mari. Lucid Gravity, de exemplu, poate ajunge la 400 kW în condițiile unei stații compatibile.

Ce încărcător este util pentru încarcarea acasă

Pentru cine conduce doar câțiva kilometri pe zi, Level 1 poate fi suficient. Mașina poate rămâne conectată peste noapte, iar bateria poate recupera suficientă autonomie pentru naveta din ziua următoare. Avantajul este că nu este nevoie de instalarea unui circuit dedicat de mare putere și nici de investiția suplimentară asociată unui încărcător Level 2.

Situația se schimbă pentru șoferii care parcurg frecvent distanțe mai mari. Un încărcător Level 2 de 40 A poate adăuga peste 30 de mile (aproximativ 48 km) de autonomie pe oră. O încărcare peste noapte poate aduce astfel sute de mile de autonomie, în funcție de mașină și de eficiența acesteia. Temperaturile scăzute sunt un alt factor important. Unele baterii trebuie încălzite înainte de încărcare, iar un încărcător Level 1 poate avea dificultăți în a furniza simultan energia necesară încălzirii și încărcării bateriei.

Frigul reduce și autonomia efectivă a mașinii. Din acest motiv, pentru o mașină ținută într-un garaj neîncălzit, Level 2 poate deveni o alegere mai practică. Cine folosește rar mașina în weekend poate rămâne însă la Level 1. O perioadă lungă de încărcare permite recuperarea unei cantități importante de energie fără instalarea unei stații mai puternice. Când apare o nevoie urgentă de autonomie, alternativa poate fi o stație publică Level 2 sau Level 3.

Level 3 este pentru drumuri lungi

Stațiile Level 3 sunt concepute în principal pentru încărcare rapidă și se găsesc de regulă în parcări comerciale, stații de încărcare și zone de pe autostrăzi. Ele pot adăuga peste 100 de mile (peste 160 de kilometri) de autonomie într-o singură oră, ceea ce le face utile în special în timpul călătoriilor lungi.

Există însă diferențe mari între stațiile Level 3. Faptul că două stații aparțin aceleiași categorii nu înseamnă că oferă aceeași putere. Încărcarea rapidă are și dezavantaje. Costurile sunt de obicei mai mari, iar efectul încărcării rapide repetate asupra duratei de viață a bateriei rămâne un subiect discutat.

Încărcarea Level 2 este, în acest context, o soluție mai potrivită pentru utilizarea obișnuită, în timp ce Level 3 este avantajoasă atunci când timpul contează. Un alt detaliu important este conectorul. În America de Nord, infrastructura trece de la conectorii J1772 și CCS către NACS, standardul asociat inițial cu automobilele Tesla.

Compatibilitatea trebuie verificată înainte de oprirea la o stație publică. Dacă mașina folosește NACS, iar stația oferă doar CCS, este necesar un adaptor compatibil. Pentru un șofer, alegerea este în cele din urmă simplă. Level 1 poate fi suficient pentru deplasări scurte și încărcare peste noapte. Level 2 oferă un compromis mai bun pentru utilizarea zilnică intensă. Level 3 este soluția pentru situațiile în care autonomia trebuie recuperată cât mai repede.