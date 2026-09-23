Ce nu trebuie să conectați niciodată la un prelungitor ieftin, deoarece ar putea provoca un incendiu

Avertismentul vine după un incendiu izbucnit în subsolul unei clădiri din Novi Sad, potrivit Blic. Patru persoane au fost rănite, una grav, iar 32 de locatari au fost evacuați. Cauza oficială nu este deocamdată cunoscută. Printre ipoteze se află instalația electrică veche și bateria unei trotinete sau a unei biciclete electrice.

Inginerul Branko Zrnić spune că o singură baterie poate provoca un incendiu grav. Contează modul de încărcare, starea bateriei și a încărcătorului, dar și suprasolicitarea instalației din locuință.

Prelungitoarele nu trebuie folosite pentru aparatele de mare putere, precum radiatoarele, aerotermele și alte încălzitoare electrice. Zrnić explică faptul că instalațiile casnice nu sunt dimensionate pentru consumatori de 2 sau 3 kW.

Încărcătorul trebuie să aibă puterea potrivită și o conexiune bună și constantă la priză. Când bateria este încărcată complet, încărcătorul funcționează în gol și nu ar trebui să se încălzească. Dacă se încălzește, nu are suficientă putere și trebuie înlocuit, explică Zrnić.

Specialistul avertizează și asupra bateriilor descărcate complet. Dacă sunt lăsate să ajungă până la indicatorul roșu, se pot încălzi în interior și pot face scurtcircuit. Apoi, în timpul încărcării, pot exploda. O baterie caldă este normală, dar una fierbinte trebuie înlocuită.

Același principiu se aplică și telefoanelor. Un telefon se încarcă în cel mult două ore, iar încărcătorul nu trebuie să se încălzească. Dacă se întâmplă asta, încărcătorul este defect.

Înainte de sezonul rece, radiatoarele, aerotermele și centralele pe combustibil lichid trebuie verificate.

Aparatele nefolosite luni de zile pot ascunde probleme.