Brad Pitt, cuvinte de laudă la adresa partenerului neobișnuit din noul film „Heart of the Beast”

Brad Pitt a vorbit miercuri, la San Sebastián, înaintea premierei filmului „Heart of the Beast”, despre relația creată cu Uber, câinele care îi este partener pe ecran, relatează Variety. Actorul a descris colaborarea drept o experiență emoționantă și a dezvăluit că unele dintre momentele surprinse în film nu erau prevăzute în scenariu.

„Am avut o experiență cu adevărat emoționantă cu Uber”, a spus Pitt. Actorul a explicat că echipa încerca să transforme fiecare zi de filmare într-una de joacă pentru câine și că acesta făcea uneori lucruri „pur și simplu uimitoare”, care nu se aflau în scenariu.

Pitt a mărturisit că expresiile surprinse de câine în timpul filmărilor continuă să-l emoționeze.

Filmări în frig și umezeală, câte 12 ore pe zi

O parte importantă a producției a fost filmată în Noua Zeelandă, în condiții dificile. Pitt a descris zile lungi petrecute în natură, fără confortul obișnuit al unei producții cinematografice.

Actorul a spus că echipa era udă și înfrunta frigul timp de aproximativ 12 ore pe zi, fără rulote, membrii producției fiind nevoiți să stea inclusiv pe bușteni între filmări. Cu toate acestea, Pitt a caracterizat experiența de a lucra în acel decor alături de câine drept una specială.

Prezența lui Uber avea, potrivit actorului, un efect vizibil asupra întregii echipe.

„Când câinele apărea pe platou, energia se schimba”, a spus Pitt, explicând că oamenii deveneau „puțin mai fericiți” și mai entuziasmați.

Brad Pitt: Cinematografia independentă este din nou puternică

Actorul, care este și producător al filmului prin compania sa Plan B, a vorbit și despre situația actuală a cinematografiei independente.

Pitt consideră că actualul ecosistem al industriei oferă proiectelor independente posibilitatea de a ajunge la un public mai larg și a comparat momentul actual cu perioada de efervescență a filmului independent din anii 1990.

„Cred că actuala configurație a fost, de fapt, foarte favorabilă cinematografiei independente, într-un mod foarte interesant, pentru că mai mulți oameni ajung să vadă aceste proiecte”, a declarat actorul, adăugând că sectorul „pare chiar la fel de puternic precum în anii ’90”.

Regizorul David Ayer a remarcat, la rândul său, apariția unor noi căi prin care pot fi descoperiți cineaștii. El a indicat platforme precum YouTube și internetul în general drept spații din care încep să provină noi talente.

Un veteran al Forțelor Speciale și câinele său, izolați în sălbăticie

„Heart of the Beast”, în care mai joacă J.K. Simmons și Anna Lambe, îl are în centru pe personajul interpretat de Brad Pitt, un veteran al Forțelor Speciale rămas izolat în sălbăticia din Alaska împreună cu câinele său militar, traumatizat în urma experiențelor prin care a trecut.

Filmul este regizat de David Ayer, iar Pitt participă la proiect și în calitate de producător. Producția a primit reacții favorabile din partea criticilor înaintea premierei de miercuri seara de la San Sebastián.

Brad Pitt se afla deja de câteva zile în orașul spaniol înaintea premierei. Marți, o mulțime s-a strâns în fața hotelului unde actorul era cazat, iar acesta ar fi petrecut aproximativ 20 de minute oferind autografe și făcând fotografii cu fanii.