Ce trebuie să faci când bateria de la cheia mașinii se descarcă. Trei pași de urmat ca să deschizi mașina fără probleme

Fiecare șofer a trecut cel puțin o dată prin situația în care bateria de la cheia mașinii s-a descărcat.

Prima reacție este de obicei panica, mai ales pentru cei care conduc modele mai noi cu așa-numitele „chei inteligente” și sisteme de acces fără cheie care nu au încuietoare vizibilă.

Totuși, potrivit Blic, toate mașinile cu sisteme de închidere de la distanță și pornire a motorului prin buton sunt pre-proiectate pentru această situație.

Cum să deschizi mașina dacă cheia a rămas fără baterie

Pe carcasa cheii inteligente există o mică manetă, un buton sau un comutator. Când o apeși sau o muți în lateral, poți scoate cu ușurință sabia metalică clasică a cheii din carcasă.

Multe mașini moderne nu au o gaură vizibilă pentru cheie pe mânerul ușii șoferului, pentru un design mai frumos și elegant. Cu toate acestea, este încă acolo, doar că e ascunsă în spatele unui capac protector din plastic.

La mașinile cu buton de pornire a motorului, sistemul recunoaște cheia printr-un semnal radio. Când bateria este descărcată, semnalul este prea slab, dar producătorii instalează un așa-numit cip pasiv, care nu necesită deloc alimentare.

Trucul este simplu. În loc să folosești degetul, apasă butonul de pornire a motorului direct cu vârful carcasei cheii inteligente. Cipul ascuns în cheie intră astfel în contact direct cu antena din spatele butonului. Acest lucru permite computerului să recunoască cheia în câteva secunde și să pornească motorul, potrivit sursei citate.

Anumite modele de mașini au un slot dedicat sau un loc special marcat pentru cheie în cabină. Cel mai adesea, locul respectiv se găsește pe coloana de direcție (volan), în interiorul consolei centrale, sub cotieră, sau în interiorul torpedoului.

Prin apropierea sau introducerea cheii în acel loc, sistemul va citi cipul chiar și fără baterie.

Înlocuiți bateria atunci când e posibil

Totuși, cel mai important lucru rămâne schimbarea bateriei atunci când e posibil.

Mașina îți trimite de obicei avertismente înainte ca bateria să se descarce complet. Acordă atenție dacă raza de deblocare este redusă semnificativ, dacă trebuie să apeși butonul de mai multe ori sau dacă pe bord apare un avertisment care arată că bateria cheii este descărcată, mai specifică sursa.