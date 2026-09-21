Trucul simplu prin care șoferii pot curăța farurile murdare cu ajutorul unui obiect folosit zilnic

Majoritatea farurilor moderne au o suprafață transparentă din plastic, cu un strat protector din fabrică.

Potrivit Blic, acestea sunt expuse constant radiațiilor solare, ploii, murdăriei, pietrelor și altor influențe de pe șosea. În timp, stratul protector se deteriorează, iar radiațiile UV duc la oxidarea plasticului. Rezultatul este o suprafață gălbuie, ce poate îngreuna vizibilitatea.

Metoda prin care poți scăpa de oxidarea farurilor

Un truc simplu cu pasta de dinți pate ajuta temporar împotriva depunerilor de suprafață și oxidarea.

Totuși, înainte de a începe curățarea, ar trebui să verificați unde este de fapt problema.

Treceți unghia peste suprafața exterioară a farului. Dacă este aspră sau unghia se înfige, probabil că se datorează oxidării externe.

Dacă suprafața este complet netedă și farul încă arată aburit, este posibil ca umezeala să fie în interior sau să existe alte deteriorări. În acest caz, pasta de dinți nu va rezolva problema.

Mai întâi, spălați farul cu apă caldă și detergent de vase obișnuit pentru a îndepărta murdăria. După ce se usucă, se recomandă o pastă de dinți care conține bicarbonat de sodiu. Acesta acționează ca un abraziv ușor care poate îndepărta o parte din stratul de suprafață oxidat.

Aplicați pasta pe far, apoi frecați cu mișcări circulare cu o periuță de dinți veche. Când pasta începe să-și schimbe culoarea din cauza murdăriei și depunerilor îndepărtate, lăsați-o să acționeze câteva minute.

Curățarea farurilor nu este suficientă

Curățarea și lustruirea ușoară îndepărtează o parte din stratul oxidat, dar suprafața de policarbonat rămâne expusă radiațiilor UV. Fără o nouă protecție, aceasta se poate îngălbeni din nou relativ repede.

După curățare și uscare completă, trebuie aplicat un strat protector UV adecvat, destinat farurilor auto. Acesta creează un nou strat protector și încetinește deteriorarea din nou a plasticului, potrivit sursei.

Acest truc casnic poate ajuta la oxidarea ușoară a suprafeței, dar nu poate repara zgârieturile adânci, un strat protector grav deteriorat sau umezeala din interiorul carcasei. Pentru farurile foarte murdare, o soluție pe termen mai lung este o restaurare profesională. Aceasta implică de obicei șlefuirea cu granulații diferite, lustruirea și reaplicarea protecției UV.