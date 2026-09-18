Un far aburit al mașinii te poate costa 800 de euro. Mecanicii au un truc simplu

Farul cu LED aburit sperie mulți șoferi, dar nu înseamnă mereu o defecțiune. Există totuși o limită dincolo de care umiditatea devine periculoasă, potrivit presei italiene.

Apa se poate scurge spre unitatea de control montată în partea de jos a farului. Acolo poate provoca un scurtcircuit costisitor.

Farurile LED au orificii minuscule de aerisire, spre deosebire de cele cu halogen. Lentila rămâne rece, iar aerul umed formează rapid o peliculă subțire pe geam. Mecanicul-electronic Maurizio Chiogna explică trei situații diferite, în funcție de gravitate.

O peliculă opacă, asemănătoare unei cețe ușoare, este complet normală. Ea dispare de obicei după douăzeci de minute de condus cu farurile aprinse. Fluxul de aer generat de mers usucă umiditatea din interior.

Aburul din far, ignorat de mulți șoferi. Ce riști

Picăturile care alunecă arată o problemă reală. Tuburile de aerisire sunt înfundate sau o garnitură lasă apa să pătrundă din exterior. Cea mai gravă situație este apa stagnantă la baza farului. Nivelul poate ajunge la unitatea de control, cu risc de ardere completă a electronicii.

În acest caz, mecanicul recomandă oprirea imediată a farurilor. Deconectarea mufei electrice previne un scurtcircuit la pornirea tabloului de bord. Pistoalele termice sunt interzise pe sticla transparentă, pentru că ard folia anti-UV.

Costurile variază enorm în funcție de gravitatea infiltrației. O reparație la timp costă între 150 și 250 de euro pentru manoperă. Dacă unitatea de control se arde, piesa de schimb pornește de la 300 de euro. La mașinile mai noi, costul poate depăși 800 de euro pentru un singur far.

Mecanicul recomandă fotografii clare înainte de expirarea garanției, pentru eventuale reclamații. Infiltrația trebuie rezolvată și înainte de inspecția tehnică periodică. Picăturile din interior pot devia fasciculul luminos și pot duce la respingerea vehiculului.