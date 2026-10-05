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Directorul FBI, Kash Patel, s-a logodit cu interpreta de muzică country Alexis Wilkins

Directorul FBI, Kash Patel, și interpreta de muzică country Alexis Wilkins și-au anunțat logodna duminică, după mai mulți ani de relație.
Directorul FBI, Kash Patel, s-a logodit cu interpreta de muzică country Alexis Wilkins
Laura Buciu
05 oct. 2026, 07:43, Știri externe
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Wilkins, în vârstă de 27 de ani, a publicat pe platforma americană de socializare X o fotografie în care își arată inelul de logodnă cu diamant, în timp ce stă alături de Patel, scrie Anadolu.

„Am implicat și legea”, a scris artista în mesajul care însoțea fotografia, făcând referire la profesia lui Patel.

Kash Patel, în vârstă de 46 de ani, a redistribuit anunțul pe propriul cont, adăugând emoji-uri cu inimă și inel de logodnă.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, cei doi s-ar fi cunoscut la Nashville, în 2022, iar relația lor ar fi început în anul următor.

Alexis Wilkins și-a lansat EP-ul de debut, intitulat „Grit”, în 2023. Artista a fost prezentă și la ceremonia din februarie 2025 în cadrul căreia Kash Patel a depus jurământul pentru funcția de director al FBI.

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