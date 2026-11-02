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Ultima melodie a lui Bonnie Tyler va fi lansată luna aceasta. „Love, Light and Peace”, un single de Crăciun

Ultima înregistrare de studio a regretatei cântărețe Bonnie Tyler va fi lansată luna aceasta ca single de Crăciun. Anunțul piesei „Love, Light and Peace” a fost făcut de soțul artistei, Robert Sullivan.
Ultima melodie a lui Bonnie Tyler va fi lansată luna aceasta. „Love, Light and Peace”, un single de Crăciun
Ioana Târziu
02 nov. 2026, 19:24, Știrile zilei
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Melodia „Love, Light and Peace” va fi lansată ca piesă de Crăciun, pe 13 noiembrie.

Vestea a fost anunțată de soțul lui Bonnie Tyler, fostul atlet olimpic de judo Robert Sullivan, potrivit The Independent.

„Gaynor (n. r. – Gaynor Hopkins, numele real al lui Bonnie Tyler) nu a încetat niciodată să muncească. Iubea să cânte, își iubea fanii și și-a pus toată inima în aceste cântece”, a spus Sullivan.

„Între concerte, ea se oprea pe la studioul lui David Mackay pentru a lucra la toate aceste piese noi. Știu că și-ar dori ca oamenii să le audă și sunt atât de mândru de tot ce a lăsat în urmă”, a adăugat acesta.

Single-ul „Love, Light and Peace” a fost compus de Chrissie Hammond și Terry Britten, care a fost inclus în Songwriters Hall of Fame la începutul acestui an.

Britten a produs piesa și alături de David Mackey, ambii lucrând cu Tyler la începutul carierei sale, în anii ’70.

Bonnie Tyler a murit în luna iulie a acestui an, „din cauza bolii pentru care era tratată”, potrivit unui comunicat al echipei sale.

Moartea ei a survenit la câteva luni după ce cântăreața a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență la intestin, după care a fost plasată în comă indusă pentru a-i ajuta recuperarea. Când a fost scoasă din comă, un reprezentant a declarat că aceasta rămâne „foarte bolnavă și la terapie intensivă”.

La scurt timp după aceea, echipa sa a declarat că „deși starea ei se îmbunătățește, este un proces lent. Medicii ei rămân încrezători că își va reveni bine, dar va dura ceva timp”.

Bonnie Tyler a murit trei săptămâni mai târziu, familia anunțând că „a decedat pe neașteptate”.

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