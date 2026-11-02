Ultima melodie a lui Bonnie Tyler va fi lansată luna aceasta. „Love, Light and Peace”, un single de Crăciun

Melodia „Love, Light and Peace” va fi lansată ca piesă de Crăciun, pe 13 noiembrie.

Vestea a fost anunțată de soțul lui Bonnie Tyler, fostul atlet olimpic de judo Robert Sullivan, potrivit The Independent.

„Gaynor (n. r. – Gaynor Hopkins, numele real al lui Bonnie Tyler) nu a încetat niciodată să muncească. Iubea să cânte, își iubea fanii și și-a pus toată inima în aceste cântece”, a spus Sullivan.

„Între concerte, ea se oprea pe la studioul lui David Mackay pentru a lucra la toate aceste piese noi. Știu că și-ar dori ca oamenii să le audă și sunt atât de mândru de tot ce a lăsat în urmă”, a adăugat acesta.

Single-ul „Love, Light and Peace” a fost compus de Chrissie Hammond și Terry Britten, care a fost inclus în Songwriters Hall of Fame la începutul acestui an.

Britten a produs piesa și alături de David Mackey, ambii lucrând cu Tyler la începutul carierei sale, în anii ’70.

Bonnie Tyler a murit în luna iulie a acestui an, „din cauza bolii pentru care era tratată”, potrivit unui comunicat al echipei sale.

Moartea ei a survenit la câteva luni după ce cântăreața a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență la intestin, după care a fost plasată în comă indusă pentru a-i ajuta recuperarea. Când a fost scoasă din comă, un reprezentant a declarat că aceasta rămâne „foarte bolnavă și la terapie intensivă”.

La scurt timp după aceea, echipa sa a declarat că „deși starea ei se îmbunătățește, este un proces lent. Medicii ei rămân încrezători că își va reveni bine, dar va dura ceva timp”.

Bonnie Tyler a murit trei săptămâni mai târziu, familia anunțând că „a decedat pe neașteptate”.