Adio brad de Crăciun obișnuit. Funde gigant și decorațiuni în stilul anilor ’90, la modă

Pentru Crăciunul 2026, decorațiunile pentru casă se schimbă: mai puțină perfecțiune, mai mult caracter și piese care vorbesc de la sine. La târgurile internaționale domină vișiniul intens, albul și materialele bogate precum catifeaua și sticla, dar alături de ele revin kitsch-urile anilor ’90.

Cuvântul cheie este personalizarea: tendințele în decorațiuni de Crăciun din 2026 te invită să începi cu ornamentele pe care le ai deja și să adaugi câteva detalii noi. Scopul nu este să refaci totul de la zero, ci să actualizezi atmosfera casei tale, de la sufragerie până la balcon.

Culorile Crăciunului 2026: burgundy, maro și alb

Prima mare veste despre tendințele de culori de Crăciun din 2026 este că roșul aprins lasă loc burgundy-ului. Nuanțele de burgundy și fructe de pădure sunt intense, elegante și perfecte cu verdele bradului. Se potrivesc de minune cu auriul cald, panglici de catifea și sticlă transparentă, pentru un efect sofisticat, dar primitor.

Alături de burgundy, maroul ciocolatiu intră în paleta de culori. Poate părea neobișnuit pentru decorațiunile de Crăciun, dar cu lumini albe calde, creează instantaneu o atmosferă confortabilă.

Pentru a echilibra aceste nuanțe intense, se adaugă albul Cloud Dancer. Folosește-l pentru globuri din sticlă, stele de hârtie, perne și pături pe canapea. Combinat cu vișiniu, ciocolatiu și verde, creează „luxul cald” pe care îl vom vedea peste tot.

Decorațiuni de Crăciun la modă de încercat

1. Fundele gigant ocupă un loc central

Fundele gigant nu mai sunt un detaliu, ci decorațiunea principală. Cele mai șic? Bordeaux, ciocolatiu sau dungi roșii și albe pentru o notă nostalgică.

2. Brad combinat: Adio, seturi asortate

Amestecă globuri strălucitoare și mate, sticlă și lemn, decorațiuni vechi și noi. Trucul pentru a evita haosul este să alegi 2-3 culori și să le repeți: agață mai întâi piesele mai mari, apoi umple-le cu cele mai mici și, în final, adaugă panglici și funde.

3. Crăciunul anilor ’90

Lumini multicolore, decorațiuni ușor kitsch: Crăciunul anilor ’90 a revenit, dar cu mai multă conștientizare. Poți dedica un al doilea brad mic acestei stări de spirit pe hol sau în dormitor sau poți folosi un singur element izbitor, cum ar fi un șir de luminițe colorate în jurul ferestrei, menținând restul camerei mai discret.

4. Pădurea de iarnă

Tema pădurii rămâne, dar este mai bogată. Baza este verde pădure, vișiniu, maro ciocolatiu, crem cald și auriu învechit. Conuri de pin, fructe de pădure, reni, bufnițe și crenguțe verzi se amestecă cu panglici de catifea și câteva globuri de sticlă pentru a adăuga profunzime. Perfect pentru cei care iubesc un Crăciun tradițional, dar modern.

5. Crăciun jucăuș în culori de bomboane

Pentru iubitorii de maximalism delicat, se potrivesc paletele dulci: roz, roșu cireș, alb și accente de bomboane. Globuri în formă de dulciuri, acadele și personaje amuzante se potrivesc bine pe brazi mai mici sau în colțuri dedicate, fără a ocupa întreaga sufragerie.

6. Piesa centrală de pe masă

Ideile de decorațiuni de Crăciun pentru 2026 nu se opresc la brad. Masa de Crăciun devine spectaculoasă cu sticlă transparentă sau fumurie, multe lumânări subțiri, crenguțe verzi în centru și mici decorațiuni împrăștiate. Un detaliu adesea văzut la târguri: fundițe mici de satin legate de șervețele sau tacâmuri, coordonate cu culorile bradului.

7. Decorațiuni cu poveste

Poate cea mai încântătoare tendință este refolosirea decorațiunilor care au o semnificație. Globuri din copilărie, suveniruri de călătorie, obiecte de artizanat pentru copii și mici sate de Crăciun construite de-a lungul anilor. Acestea se amestecă cu noile decorațiuni 2026, devenind adevăratul „lux emoțional” al sărbătorilor.

Pentru a aduce tendințele de decorațiuni de Crăciun 2026 în casa ta, sunt suficiente doar câteva schimbări țintite

În sufragerie, dacă ai deja un brad clasic roșu și auriu, poți adăuga funde gigant bordo sau ciocolatiu, introduce câteva globuri albe din sticlă Cloud Dancer sau înlocui covorul de la baza bradului cu unul din blană artificială de culoare deschisă.

Pentru hol și balcon, chiar și într-un apartament, o idee câștigătoare este un mini set coordonat din ghirlandă verde cu o singură fundă mare, un șir de luminițe calde în jurul ușii sau al balustradei. Două vaze cu crengi de pin și conuri de pin pe laterale.