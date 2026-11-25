Clasamentul La Liste, care analizează 1.000 dintre cele mai apreciate restaurante ale lumii, a acordat punctajul maxim al ediției, 99,5 din 100, unui număr de 13 localuri. Acestea împart primul loc, fără o departajare între ele, scrie Euronews. Evaluarea combină opiniile criticilor culinari, ghidurile gastronomice, articolele din presa de specialitate și recenziile clienților. Fiecare sursă primește o pondere în funcție de credibilitate și relevanță.

Cele șapte restaurante europene aflate în fruntea clasamentului

Una dintre noutățile ediției este ascensiunea restaurantului L’Assiette Champenoise din Tinqueux, în apropiere de Reims, Franța. Localul condus de Arnaud Lallement, recompensat cu trei stele Michelin din 2014, a obținut pentru prima dată 99,5 puncte. Printre preparatele sale cunoscute se numără homarul albastru, creat de bucătar în memoria tatălui său, de la care a moștenit restaurantul.

Franța mai este reprezentată de Guy Savoy din Paris, un nume consacrat al gastronomiei internaționale. Restaurantul a pierdut una dintre cele trei stele Michelin în 2023, dar continuă să se afle în fruntea clasamentului La Liste.

În Elveția, Cheval Blanc by Peter Knogl, situat în Grand Hôtel Les Trois Rois din Basel, combină bucătăria franceză cu influențe mediteraneene și asiatice. Italia este reprezentată de Da Vittorio, restaurantul familiei Cerea din Brusaporto, lângă Bergamo, renumit pentru meniurile sale de degustare bazate pe fructe de mare și trufe.

Frantzén din Stockholm revine în grupul restaurantelor cu punctajul maxim. Bucătarul Björn Frantzén deține trei restaurante recompensate fiecare cu trei stele Michelin, în Suedia, Singapore și Dubai. Lista europeană este completată de Martín Berasategui din Lasarte, Spania, specializat în bucătărie bască, și Schwarzwaldstube din Baiersbronn, Germania, un restaurant cu tradiție în gastronomia franceză.

La Liste place la France à deux tables du Japon 👇 La France confirme son poids sur la scène gastronomique internationale. Dans son palmarès 2027, @LaListe1000 distingue 13 restaurants ex æquo au sommet du classement, dont deux établissements français. https://t.co/Xuy1iNNI6c https://t.co/FMB7rSJ8ZZ — Journal du Luxe (@JournalduluxeFr) November 25, 2026

Clasamentul complet al celor 13 restaurante cu cel mai mare punctaj în 2027

Toate cele 13 restaurante au primit 99,5 puncte din 100, fiind clasate la egalitate pe primul loc.

Cheval Blanc by Peter Knogl – Basel, Elveția Da Vittorio – Brusaporto, Italia Frantzén – Stockholm, Suedia Guy Savoy – Paris, Franța L’Assiette Champenoise – Tinqueux, Franța Le Bernardin – New York, SUA Martín Berasategui – Lasarte, Spania Schwarzwaldstube – Baiersbronn, Germania SingleThread – Healdsburg, California, SUA Robuchon au Dôme – Macao Matsukawa – Tokyo, Japonia Sushi Saito – Tokyo, Japonia Lung King Heen – Hong Kong

În afara Europei, Statele Unite și Japonia au câte două restaurante în grupul fruntaș, iar Macao și Hong Kong completează selecția.

Sushi Saito din Tokyo este una dintre noile intrări în categoria punctajului maxim, alături de L’Assiette Champenoise. Frantzén revine în această categorie după ce obținuse 99 de puncte în ediția precedentă. Philippe Faure, fondatorul și directorul La Liste, a subliniat că gastronomia de calitate nu trebuie asociată exclusiv cu restaurantele foarte scumpe. Organizația promovează și selecții europene de localuri cu prețuri mai accesibile.