„JD Vance! JD Vance!”. Numele vicepreședintelui american, scandat la protestul AUR după difuzarea discursului său de la München. Cum a reacționat mulțimea

Pe ecranele amplasate la manifestație a fost difuzat un montaj video cu declarații ale lui JD Vance, extrase din discursul susținut în februarie 2025 la Conferința de Securitate de la München.

Vicepreședintele american critica atunci autoritățile europene pentru ceea ce considera a fi o diminuare a libertății de exprimare și pentru modul în care sunt tratate anumite opinii politice. Vance făcuse referire explicită și la anularea alegerilor prezidențiale din România.

După încheierea videoclipului, persoana care avea microfonul pe scenă a început să strige: „JD Vance! JD Vance!”

Inițial, scandarea nu a fost preluată de protestatari. După mai multe repetări, o parte dintre participanți au început să strige, la rândul lor, numele vicepreședintelui american.

Momentul a fost urmat de scandări în favoarea lui Călin Georgescu, numele fostului candidat la prezidențiale fiind strigat de manifestanți.

Ce spunea JD Vance la München despre România și libertatea de exprimare

Discursul susținut de JD Vance la Conferința de Securitate de la München, pe 14 februarie 2025, a provocat controverse în Europa, după ce vicepreședintele american a acuzat liderii europeni că se îndepărtează de valorile democratice fundamentale.

Vance a susținut că principala amenințare la adresa Europei nu este una externă, venită din partea Rusiei sau Chinei, ci una internă, legată de restrângerea libertăților și de pierderea încrederii în propriile principii democratice.

„Mă tem că libertatea de exprimare este în retragere în Marea Britanie și în întreaga Europă”, declara vicepreședintele american.

Unul dintre cele mai controversate pasaje ale discursului a vizat direct România și anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

Vicepreședintele american a afirmat că o democrație nu ar trebui să fie atât de vulnerabilă încât să poată fi destabilizată de o campanie de publicitate online finanțată din străinătate.