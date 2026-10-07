Fisură în „cordonul sanitar” din Germania. Conservatorii lui Merz, într-o nouă criză după acuzațiile privind sprijinirea AfD

Tobias Rausch, membru al AfD, a fost ales marți președinte al parlamentului regional din landul estic Saxonia-Anhalt. Alegerea sa reprezintă un moment de cotitură pentru partidul anti-imigrație și favorabil unor relații mai apropiate cu Rusia, scrie Financial Times.

Suspiciuni că Rausch a fost votat de membri CDU

Rausch a obținut mai multe voturi decât se anticipase. Pe lângă sprijinul așteptat din partea partidului de stânga radicală BSW, el a primit încă patru voturi a căror proveniență nu este cunoscută, scrutinul fiind secret. Rezultatul a provocat un șoc în politica germană și a declanșat căutări intense pentru identificarea celor care l-au susținut.

Rausch a susținut că o parte sau chiar toate cele patru voturi ar fi venit din partea unor membri ai Uniunii Creștin-Democrate (CDU), partidul cancelarului Merz. Întrebat dacă a fost ales cu sprijinul unor membri CDU, el a răspuns: „Da”.

Merz apără „cordonul sanitar” față de AfD

Suspiciunile că voturile au venit din CDU au crescut presiunea asupra lui Friedrich Merz. Cancelarul continuă să susțină menținerea „cordonului sanitar” față de AfD, însă unii membri ai propriului partid i-au cerut să renunțe la această strategie, în condițiile în care extrema dreaptă a ajuns pe primul loc în sondajele naționale.

„Oricine își dă votul pentru AfD le face jocul extremiștilor și distruge credibilitatea. Acest lucru este cu siguranță incompatibil cu valorile partidului meu, CDU”, a declarat cancelarul.

CDU va organiza în acest weekend reuniuni de criză pentru a analiza înfrângerile suferite în Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania Inferioară, dar și suspiciunile că membri ai partidului l-ar fi votat în secret pe Rausch.

Votul de la Magdeburg, capitala landului Saxonia-Anhalt, a provocat tensiuni și în coaliția de guvernare dintre conservatori și social-democrați. Vicecancelarul Lars Klingbeil, copreședinte al Partidului Social-Democrat (SPD), a cerut CDU să explice urgent „cum a fost posibil să se întâmple acest lucru”.

Merz a cerut însă evitarea unor „concluzii pripite” privind identitatea celor care l-au votat pe Rausch. El a sugerat că membri ai altui partid ar fi putut vota în secret pentru candidatul AfD pentru a crea impresia că sprijinul a venit din CDU și pentru a accentua tensiunile din tabăra conservatoare.

AfD nu are majoritate absolută în Saxonia-Anhalt

Ulrich Siegmund, candidatul AfD pentru funcția de premier al landului Saxonia-Anhalt, a declarat săptămâna trecută că se așteaptă să fie ales fără dificultăți în decembrie, după victoria categorică obținută de partidul său luna trecută în acest land cu aproximativ două milioane de locuitori.

La alegerile regionale din 6 septembrie, AfD a obținut 43,8% din voturi, la mare distanță de CDU, care s-a clasat pe locul al doilea cu 17,2%. SPD a obținut 9,3%, Verzii 8,9%, Die Linke 8,6%, iar BSW 5,3%.

În noul parlament regional, AfD are 39 dintre cele 83 de mandate, cu trei mai puține decât cele 42 necesare pentru majoritatea absolută. CDU are 15 mandate, SPD, Verzii și Die Linke câte opt, iar BSW cinci. Astfel, AfD are nevoie de sprijin din afara partidului pentru a-l putea instala pe Ulrich Siegmund în fruntea guvernului regional.