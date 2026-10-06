Premieră politică în Germania: AfD obține pentru prima dată conducerea unui parlament regional

Rezultatul votului secret a adus și o surpriză: Rausch a primit patru voturi mai mult decât numărul anticipat înaintea scrutinului, ceea ce indică faptul că a beneficiat și de susținere din partea unor parlamentari ai altor formațiuni.

Thomas Rausch a fost ales cu 48 de voturi pentru și 29 împotrivă, în timp ce cinci parlamentari s-au abținut, relatează publicația Bild.

Patru voturi peste calculele făcute înaintea scrutinului

Înaintea votului, calculele indicau că politicianul AfD ar urma să primească 44 de voturi favorabile, în timp ce 24 de parlamentari ar fi trebuit să voteze împotrivă, iar 14 să se abțină.

Votul secret a modificat însă semnificativ această distribuție. Rausch a primit 48 de voturi, cu patru mai multe decât cele anticipate.

Potrivit publicației germane, rezultatul înseamnă că patru voturi acordate candidatului AfD au provenit de la reprezentanți ai altor partide.

În total, 29 de parlamentari au votat împotriva alegerii lui Rausch, iar cinci s-au abținut.

BSW anunțase că îl susține pe candidatul AfD

Alianța Sahra Wagenknecht (BSW), care deține cinci mandate în parlamentul regional, își anunțase oficial, înaintea scrutinului, susținerea pentru candidatul AfD.

Situația a fost diferită în cazul CDU. Conducerea grupului parlamentar al Uniunii Creștin-Democrate le recomandase celor 15 deputați ai săi să se abțină de la vot.

SPD, Verzii și Stânga, formațiuni care au fiecare câte opt reprezentanți în Landtag, au respins candidatura politicianului AfD.

Diferența dintre intențiile anunțate înaintea scrutinului și rezultatul final este cu atât mai relevantă în condițiile în care votul a fost secret, astfel că nu poate fi stabilit, pe baza rezultatului, care dintre parlamentarii altor formațiuni au votat în favoarea lui Rausch.

Premieră pentru AfD în Germania

Alegerea lui Thomas Rausch reprezintă o premieră la nivel național pentru Alternativa pentru Germania (AfD). Niciun politician al formațiunii nu mai ocupase până acum funcția de președinte al unui parlament regional german.

Rausch devine astfel primul reprezentant AfD care conduce un Landtag într-unul dintre landurile Germaniei.

Funcția de președinte al parlamentului regional presupune conducerea ședințelor plenului și supravegherea respectării regulilor de funcționare ale legislativului.

Votul din Saxonia-Anhalt oferă AfD, pentru prima dată, acces la această poziție instituțională la nivelul unui land german, iar faptul că Rausch a obținut mai multe voturi decât sprijinul anunțat înaintea scrutinului reprezintă unul dintre principalele elemente politice ale rezultatului.