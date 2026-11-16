AUR nu renunță la AfD după scandalul românilor din Germania. Ce au transmis deputații celor două partide

Deputatul german Raimond Scheirich, membru al Bundestagului din partea AfD, a declarat, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții AUR la București, că românii care muncesc în Germania au o contribuție importantă la funcționarea economiei germane. La rândul său, deputatul AUR Cosmin Corendea a susținut că disputa a fost amplificată de presă și că relațiile dintre cele două formațiuni nu vor fi afectate.

Întâlnirea dintre reprezentanții celor două partide a avut drept obiectiv clarificarea unei declarații apărute în spațiul public a lideri AfD, Alice Weidel, care a generat controverse privind poziția AfD față de comunitatea românească din Germania.

Cei doi parlamentari au susținut că episodul a fost rezultatul unei interpretări eronate a declarațiilor și au reafirmat apropierea politică dintre formațiunile lor.

Cine este Raimond Scheirich, deputatul AfD care a venit la București

Raimond Scheirich este deputat în Bundestag, Parlamentul federal al Germaniei, din partea partidului Alternativa pentru Germania (AfD).

Parlamentarul face parte din grupul parlamentar AfD și își desfășoară activitatea în cadrul legislativului federal de la Berlin.

Prezența sa la întâlnirea cu reprezentanții AUR a fost prezentată de participanți drept un demers de clarificare a poziției partidului german față de românii care trăiesc și muncesc în Germania, dar și de consolidare a relațiilor dintre cele două formațiuni.

Raimond Scheirich: Românii care muncesc în Germania sunt valoroși pentru economia germană

Deputatul AfD a subliniat apropierea ideologică dintre cele două partide și a insistat asupra importanței comunității românești din Germania.

„Este o mare onoare pentru mine să fiu aici, la această întâlnire dintre partidele noastre, dintre curentele noastre politice, care susțin o Europă a națiunilor suverane.

Este important ca noi, germanii, să acordăm o atenție deosebită și comunității românești din Germania.

Este foarte important să subliniem un lucru care, pentru noi, are o importanță deosebită: comunitatea românească din Germania, care participă la piața muncii și care merge zi de zi la serviciu pentru ca sistemul nostru să funcționeze, este cu adevărat valoroasă pentru noi.”

Parlamentarul german a afirmat că AfD susține persoanele care muncesc și a criticat modul în care unele instituții media ar fi prezentat pozițiile partidului.

„Așadar, noi, cei din AfD, suntem alături de fiecare persoană care muncește din greu în Germania. Tocmai de aceea, trebuie și vrem să luăm o poziție fermă împotriva modului în care presa prezintă în prezent aceste lucruri, deoarece această prezentare este departe de a fi corectă.

Din păcate, în Germania, AfD continuă să fie adesea ținta unor campanii mediatice.”

Deputatul german acuză presa că ar încerca să afecteze relațiile AfD cu partenerii din România

Scheirich a susținut că declarațiile reprezentanților AfD ar fi fost prezentate selectiv, cu scopul de a discredita formațiunea și de a îngreuna cooperarea cu partenerii politici din Europa de Est.

„Presa establishmentului încearcă, bineînțeles, să facă tot posibilul pentru a ne discredita. Preia declarațiile noastre într-o formă trunchiată, pentru a le folosi apoi împotriva noastră și, desigur, pentru a împiedica buna colaborare cu partenerii noștri de aici, din est, în special cu cei din România.

Bineînțeles că nu ne lăsăm descurajați de acest lucru și rămânem fideli principiilor noastre.”

Deputatul german a încheiat prin reafirmarea sprijinului pentru românii activi pe piața muncii și a intenției de a dezvolta relațiile cu AUR.

„Nu pot decât să subliniez încă o dată că suntem alături de oamenii care muncesc din greu din România și că punem aici bazele unei viitoare colaborări, la toate nivelurile politice, cu bunii noștri prieteni de la AUR”, a declarat Raimond Scheirich.

Cosmin Corendea: Declarația care a provocat controversa a fost folosită împotriva colaborării AUR – AfD

Deputatul AUR Cosmin Corendea a explicat că întâlnirea a fost organizată pentru a clarifica mesajele care au provocat reacții în spațiul public.

„Scopul acestei întâlniri este de a clarifica, o dată pentru totdeauna, ceea ce s-a întâmplat în spațiul media referitor la o declarație care a apărut acum o săptămână.

O parte din presă a preluat această declarație și a folosit-o propagandistic, astfel încât relațiile dintre AUR și AfD să nu poată continua pe ceea ce noi numim un drum comun și natural, pe care aceste două partide îl au în lumea conservatorismului.”

Potrivit deputatului AUR, reprezentanții formațiunii au decis să inițieze discuții directe cu AfD pentru a clarifica pozițiile exprimate și pentru a evita deteriorarea relațiilor politice.

„Și atunci noi am devenit singura entitate, suntem singurii oameni din România care au intrat în contact cu AfD. I-am invitat la București, ne-am dorit să vorbim despre acest lucru, am vorbit despre acest lucru și acum venim în fața tuturor să le spunem că a fost doar o neînțelegere și o manipulare media.”

AUR susține că trebuie făcută o distincție între românii care muncesc și beneficiarii de asistență socială

Cosmin Corendea a afirmat că discuțiile cu reprezentantul AfD au vizat și diferențierea dintre românii care contribuie la economia germană prin muncă și persoanele care se bazează pe prestații sociale.

„Bineînțeles că se face o clară distincție, iar partenerul meu din Germania va clarifica și acest aspect. Se va face o foarte mare distincție între românii care muncesc, comunitatea română din Germania, care este extrem de apreciată și care, într-un număr foarte mare, contribuie la economia Germaniei, nu face altceva decât să aducă plusvaloare Germaniei, dar și, prin reprezentarea sa acolo, ne aduce nouă mândrie ca români.

Și acesta este un segment de oameni, iar celălalt segment este acel segment de oameni care aleg să trăiască prin servicii sociale, apelând la o protecție socială care, de foarte multe ori, nu este sănătoasă atât pentru individ, cât și pentru stat.”

AUR și AfD anunță continuarea colaborării politice

În finalul intervenției, deputatul Cosmin Corendea a transmis că episodul controversat nu va determina întreruperea cooperării dintre cele două formațiuni.

„Deci, în concluzie, vreau să spun că noi suntem foarte bucuroși că suntem aici împreună. Continuăm colaborarea între cele două partide, iar acea declarație, care a apărut în spațiul public la începutul săptămânii trecute, nu ne va opri din drumul nostru conservator.

Și, mai mult decât atât, a fost o neînțelegere care, bineînțeles, imediat a fost preluată de media”, a declarat deputatul AUR.