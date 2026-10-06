Prima pagină » Știri externe » Alice Weidel cere renunțarea la „cordonul sanitar” după ce AfD a obținut președinția parlamentului din Saxonia-Anhalt

Alice Weidel cere renunțarea la „cordonul sanitar” după ce AfD a obținut președinția parlamentului din Saxonia-Anhalt

Alice Weidel, copreședinta partidului Alternativa pentru Germania (AfD), a sărbătorit marți după ce un parlamentar al formațiunii de extremă dreapta a fost ales președinte al parlamentului landului Saxonia-Anhalt.
Alice Weidel cere renunțarea la „cordonul sanitar” după ce AfD a obținut președinția parlamentului din Saxonia-Anhalt
Iulian Moşneagu
06 oct. 2026, 19:29, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Weidel le-a declarat jurnaliștilor, la Berlin, că AfD era încrezătoare că Tobias Rausch va fi ales cu o majoritate clară în parlamentul nou constituit de la Magdeburg, la o lună după victoria categorică obținută de partid la alegerile regionale, scrie dpa.

Tobias Rausch a obținut 48 de voturi în parlamentul cu 83 de locuri, ceea ce arată că a beneficiat și de sprijinul unor parlamentari din partide care, în mod tradițional, refuză cooperarea cu AfD, în baza politicii cunoscute drept „cordon sanitar”.

Deși AfD a ratat la limită obținerea unei majorități absolute în parlamentul de la Magdeburg, candidatul său principal, Ulrich Siegmund, încearcă să devină primul premier de land din istoria partidului. AfD poartă discuții cu formațiunea populistă BSW și a susținut în repetate rânduri că negociază și cu parlamentari din alte partide.

„Până la urmă, într-o democrație, oamenii trebuie să vorbească între ei și nu se pot ascunde în spatele unor cordoane sanitare nedemocratice”, a declarat Weidel.

Celelalte partide trebuie să renunțe la acest cordon sanitar, a spus ea, „pentru că Germania pur și simplu nu își mai poate permite să continue ca până acum”.

AfD a obținut și primul său post de vicepreședinte al parlamentului, după ce Hans-Thomas Tillschneider a primit 44 de voturi pentru și 38 împotrivă.

Tillschneider, specialist în studii islamice, s-a născut în 1978 la Timișoara, într-o familie de șvabi bănățeni. El a provocat în repetate rânduri controverse în parlamentul de la Magdeburg prin comportamentul său provocator. Legăturile sale apropiate cu Rusia au atras, de asemenea, critici în mai multe rânduri.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Mutu insinuează o revoltă în vestiarul lui Hagi! Către cine arată: „Sigur a creat neplăceri pe-acolo, fiindcă nu a jucat”
GSP.ro
Corina Drăgotescu: De ce se tem de anticipate, chiar cu riscul de a compromite democrația
Gandul
Ruxandra Luca și medicul căsătorit, de pe bancheta din spate... în chirie! Chirurgul s-a întors la 'pacientă' 🫣
Cancan
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Donald Trump spune că ia aspirină în fiecare zi, „pentru inimă”. Cine NU ar trebui să o ia preventiv
CSID
iCAUR V27, „Defender de buget”, debutează oficial în România. SUV-ul chinezesc pornește de la 45.900 de euro
Promotor