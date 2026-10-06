Alice Weidel cere renunțarea la „cordonul sanitar” după ce AfD a obținut președinția parlamentului din Saxonia-Anhalt

Weidel le-a declarat jurnaliștilor, la Berlin, că AfD era încrezătoare că Tobias Rausch va fi ales cu o majoritate clară în parlamentul nou constituit de la Magdeburg, la o lună după victoria categorică obținută de partid la alegerile regionale, scrie dpa.

Tobias Rausch a obținut 48 de voturi în parlamentul cu 83 de locuri, ceea ce arată că a beneficiat și de sprijinul unor parlamentari din partide care, în mod tradițional, refuză cooperarea cu AfD, în baza politicii cunoscute drept „cordon sanitar”.

Deși AfD a ratat la limită obținerea unei majorități absolute în parlamentul de la Magdeburg, candidatul său principal, Ulrich Siegmund, încearcă să devină primul premier de land din istoria partidului. AfD poartă discuții cu formațiunea populistă BSW și a susținut în repetate rânduri că negociază și cu parlamentari din alte partide.

„Până la urmă, într-o democrație, oamenii trebuie să vorbească între ei și nu se pot ascunde în spatele unor cordoane sanitare nedemocratice”, a declarat Weidel.

Celelalte partide trebuie să renunțe la acest cordon sanitar, a spus ea, „pentru că Germania pur și simplu nu își mai poate permite să continue ca până acum”.

AfD a obținut și primul său post de vicepreședinte al parlamentului, după ce Hans-Thomas Tillschneider a primit 44 de voturi pentru și 38 împotrivă.

Tillschneider, specialist în studii islamice, s-a născut în 1978 la Timișoara, într-o familie de șvabi bănățeni. El a provocat în repetate rânduri controverse în parlamentul de la Magdeburg prin comportamentul său provocator. Legăturile sale apropiate cu Rusia au atras, de asemenea, critici în mai multe rânduri.