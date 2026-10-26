Black Friday la Fashion Days începe duminică seară, 1 noiembrie, cu cele mai multe reduceri din an

Fashion Days, companie românească de fashion retail specializat cu prezență de peste 16 ani pe piața locală, lansează Black Friday 2026 duminică seară, pe 1 noiembrie, oferind reduceri de până la 90% la o selecție de peste 1 milion de produse. Campania se desfășoară în aplicația mobilă și pe website-ul fashiondays.ro până pe 8 noiembrie. Evenimentul, așteptat în fiecare an de iubitorii de modă, aduce oferte atractive la o selecție amplă de produse.

Pentru o experiență de shopping rapidă și eficientă, Fashion Days recomandă utilizatorilor să descarce sau să actualizeze aplicația la cea mai recentă versiune, să își pregătească lista de produse favorite, urmărind în special produsele cu eticheta neagră „ÎN CURÂND ÎN BLACK FRIDAY”, să se aboneze la newsletter și să activeze notificările. În plus, clienții care au un card salvat în aplicație și adaugă produse la Favorite înainte de începerea evenimentului, pot participa la tragerea la sorți pentru un voucher Fashion Days în valoare de 5.000 de lei. Deși stocurile sunt generoase, acestea sunt limitate, iar interesul pentru eveniment este ridicat, astfel că accesul rapid poate face diferența pentru cei care vor să prindă produsele dorite la cele mai bune prețuri din an.

„Anul acesta de Black Friday am pregătit cele mai multe oferte la produse originale de la cele mai căutate și dorite branduri de haine, pantofi, accesorii, beauty și home&deco. Facem toate eforturile să oferim și anul acesta cea mai tare experiență de shopping: livrare extrem de rapidă (clienții care comandă duminică seara cu livrare la easybox pot primi produsele chiar a doua zi), oferim diverse soluții de plată adaptate bugetului fiecăruia (plăți în rate fară dobândă), o procedură de retur simplă și eficientă, și pentru o experiență de shopping mult mai ușoară îndemnăm clienții să caute eticheta neagră care marchează produsele din oferta de Black Friday.”, a declarat Cristina Pîrjol, VP Fashion Days.

Extra reduceri și livrare gratuită pentru abonații Genius

Fashion Days consolidează programul Genius prin oferirea de avantaje speciale în perioada Black Friday 2026, marcând astfel al cincelea an consecutiv în care abonații beneficiază de condiții preferențiale. În Black Friday, membrii programului Genius vor avea parte de reduceri exclusive de 10% aplicabile unei selecții speciale de produse, completate de livrarea gratuită la easybox.

Livrare rapidă și retur simplu & gratuit în easybox

Fashion Days pune la dispoziția clienților săi o rețea extinsă de peste 6.900 de lockere easybox distribuite pe întreg teritoriul României, oferind astfel o soluție de livrare flexibilă și convenabilă. Această infrastructură logistică permite consumatorilor să ridice comenzile la momentul optim, eliminând constrângerile de program și asigurând accesibilitate 24/7.

Platforma digitală a implementat un sistem de retur revoluționar prin intermediul acelorași lockere easybox, transformând procesul de returnare într-o experiență simplificată și eficientă. Clienții cu activitate susținută pe platformă beneficiază de procesarea accelerată a retururilor, cu posibilitatea de a primi rambursarea în cont în doar 30 de minute de la depunerea produsului în easybox. Această inovație logistică elimină stresul și incertitudinea asociate tradițional cu procesul de returnare, consolidând încrederea consumatorilor în experiența de cumpărare online.

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